Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zeigt sich gegenüber einem Verbot der Vollverschleierung von Frauen in Österreich, wie es zuletzt von Außenminister Kurz gefordert worden war, skeptisch. "In einem Burka-Verbot sehe ich da keinen sehr relevanten Beitrag, das steht auf meiner Prioritätenliste ganz weit unten", sagte er der Gratiszeitung Österreich. Kern lehnt diesbezüglich auch einen politischen Abtausch mit der Homosexuellen-Ehe ab.

"Abgetauscht wird nichts"

"Abgetauscht wird nichts", so Kern zum Vorschlag seines eigenen Klubchefs Andreas Schieder. "Natürlich ist es für liberal denkende Menschen inakzeptabel, wenn Frauen solchen Zwängen ausgesetzt werden, aber es betrifft zwischen 100 und 150 Frauen. Deren Lage verbessern wir mit einem Burka-Verbot nicht", sagte Kern weiter.

Klubobmann Schieder hatte am Samstag vor einer Woche erklärt, dass man gleich "zwei liberale Schritte nach vorne" setze, "wenn man die Burka verbietet und gleichzeitig die Homosexuellen-Ehe einführt." In ihm selbst rufe es "großen Ärger" hervor, wenn er eine voll verschleierte Frau auf der Straße sehe.

Europaweite Debatte

Die Diskussion um die Kleidung muslimischer Frauen beschäftigt derzeit ganz Europa. Am Freitag kippte das oberste französische Verwaltungsgericht das Burkini-Verbot, das rund 30 Kommunen in Reaktion auf den Terroranschlag von Nizza erlassen hatten, da es mit den Freiheitsrechten nicht vereinbar sei. Diese könnten – so das Urteil – nur bei "erwiesenen Risiken" für die öffentliche Ordnung eingeschränkt werden.