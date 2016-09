Die Frau des türkischen Regierungskritikers Can Dündar ist am Samstag an der Ausreise nach Deutschland gehindert worden. Wie der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur via Twitter mitteilte, wurde seiner Frau der Reisepass abgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Dilek Dündar sei am Istanbuler Atatürk-Flughafen mitgeteilt worden, sie könne nicht nach Berlin fliegen.

"Sie haben meine Frau als Geisel genommen"

Der Pass von Dilek Dündar sei vor einem Monat für ungültig erklärt worden, berichtete "Cumhuriyet". "Sie haben meine Frau als Geisel genommen", erklärte Can Dündar. Seine Frau und er ließen sich aber nicht einschüchtern. Der Journalist war im Mai nach der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er wurde aber bis zum Berufungsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Can Dündar wird derzeit in Deutschland vermutet.

Mitte August erklärte Can Dündar, er lege seinen Posten als Chefredakteur von "Cumhuriyet" nieder und werde sich vorerst nicht der türkischen Justiz stellen. Nach dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli und der Ausrufung des Ausnahmezustandes habe er kein Vertrauen in die türkische Justiz.