In Syrien haben die Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten erneut die Rebellen in der umkämpften Stadt Aleppo eingekesselt. Zuvor hätten die Truppen von Präsident Bashar al-Assad die drei Militärakademien in der nordsyrischen Stadt zurückerobert, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mitteilte.

Mit der Einnahme auch der Akademie der Artillerie kontrollierten die Regierungstruppen nun wieder alle drei Militärhochschulen; das bedeute, dass die von den Rebellen gehaltenen östlichen Stadtteile "erneut komplett umschlossen sind", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle Rami Abdel Rahman. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Die Angaben sind für Medien meist kaum zu überprüfen.

Lage ist verheerend

Die Lage in Aleppo, der einstigen Wirtschafts- und Kulturmetropole des Landes, ist verheerend. Die Stadt ist seit Mitte 2012 in einen von den bewaffneten Aufständischen kontrollierten Osten und einen von der Regierung beherrschten Westen geteilt. In den Vierteln unter Kontrolle der Rebellen leben rund 250.000 Menschen, in den von der Regierung gehaltenen Stadtteilen sind es etwa 1,2 Millionen. Die syrische und die russische Luftwaffe greifen immer wieder von Rebellen gehaltene Wohngebiete an.

Mitte Juli hatte die Armee bereits einmal den Ring um die von den Rebellen gehaltenen Viertel geschlossen, doch war es den Dschihadisten nach drei Wochen gelungen, die Belagerung wieder zu durchbrechen.