Schlepper von 64 Afghanen in Serbien festgenommen

Drei Schlepper, die 64 afghanische Flüchtlinge illegal aus Bulgarien nach Serbien gebracht hatten, sind in der serbischen Stadt Zajecar im Osten des Landes festgenommen worden. Das berichtete am Dienstag das Verteidigungsministerium in Belgrad.

Die drei Serben im Alter zwischen 30 und 45 Jahren hätten in einem Kombi 34 Migranten transportiert. Unter ihnen seien eine Schwangere und zwei Kinder gewesen. Zuvor hätten sie aus Bulgarien auf demselben Weg eine Gruppe von weiteren 30 Afghanen nach Serbien gebracht.

Serbien versucht, mit gemeinsamen Patrouillen von Soldaten und Polizisten an den Grenzen zu Bulgarien und Mazedonien illegale Zuwanderung über die sogenannte Balkanroute zu verhindern.