Putin und Erdogan versöhnen sich weiter

Am Vorabend des G-20-Gipfels in China haben die Präsidenten Russlands und der Türkei über eine vollständige Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen gesprochen. Dafür müsse noch viel getan werden, sagte der russische Staatschef Wladimir Putin bei der Begrüßung seines türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan.

Die beiden trafen in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit/Samstagabend MESZ) in der ostchinesischen Stadt Hangzhou zusammen, wo am Sonntag der Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer beginnt.

Erdogan nannte den Energiesektor als einen Bereich der Kooperation, wie die russische Agentur Interfax meldete. Unter anderem sollte es um den neuen Anlauf für die Gaspipeline Turkish Stream durch das Schwarze Meer gehen. Nachdem die türkische Luftwaffe Ende November 2015 im syrischen Grenzgebiet einen russischen Kampfjet abgeschossen hatte, hatte Russland die Beziehungen zur Türkei für Monate auf Eis gelegt. Erst im Juni näherten sich beide Seiten wieder an, im August folgte ein Treffen Putins und Erdogans in St. Petersburg.