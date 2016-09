Nach der Präsidentenwahl in Gabun hat sich Oppositionskandidat Jean Ping zum Sieger erklärt. "Die ganze Welt weiß, wer der Präsident der Republik ist - das bin ich", sagte Ping am Freitag vor Journalisten in seinem Haus in der Hauptstadt Libreville. Er rief dazu auf, die Stimmen in jedem Wahlsprengel nachzuzählen.

Nach den am Mittwoch offiziell verkündeten Ergebnissen hat Amtsinhaber Ali Bongo die Wahl mit einem Vorsprung von wenigen tausend Stimmen gewonnen. Daraufhin war es zu blutigen Unruhen gekommen, hunderte Menschen wurden verhaftet. Die internationale Gemeinschaft zeigte sich über die Gewalt besorgt.