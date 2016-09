Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Rande des G20-Gipfels in China am Wochenende mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen, um über die Flüchtlingskrise zu sprechen. In einem Interview mit dem NDR sagte Merkel am Donnerstag, dass sie gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Francois Hollande und Italiens Premier Matteo Renzi mit Erdogan sprechen werde.

Gemeinsam solle das EU-Türkei-Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen besprochen werden, sagte Merkel. Ob es auch ein Vieraugen-Gespräch zwischen ihr und Erdogan geben werde, sei noch offen.

Fortschritte durch Gespräche

Mit Blick auf die Weigerung der Türkei, deutschen Parlamentariern Zugang zu Bundeswehr-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu gewähren, sagte Merkel: "Wir sind uns alle einig, dass die Abgeordneten unsere Soldaten besuchen müssen. Ich versuche auch, durch Gespräche hier Fortschritte zu erzielen." Im Entwurf einer außenpolitischen Erklärung der Unions-Bundestagsfraktion, die am Freitag beschlossen werden soll, wird eine Abzugsdrohung, wie sie aus der SPD geäußert wurde, abgelehnt.