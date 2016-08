Der Sprecher der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Mohammed al-Adnani, ist in Nordsyrien in oder bei Aleppo getötet worden. Das teilte das IS-Sprachrohr Amaq am Dienstagabend im Internet mit. Auch die auf die Beobachtung von Terrorgruppen spezialisierte Internetplattform SITE berichtete darüber.