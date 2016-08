Nach monatelangen Gerüchten über seinen bevorstehenden Rücktritt macht der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron offenbar ernst. Der Jungstar (38) der französischen Regierung werde nach einem Treffen mit Präsident Francois Hollande am Dienstagnachmittag seinen Rücktritt bekannt geben, berichteten mehrere französische Medien unter Berufung auf "informierte Kreise".

Spätestens seit Macron im April seine eigene politische Bewegung "En marche!" (Vorwärts!) gegründet hatte, war über einen Rücktritt des parteilosen Ministers zugunsten einer Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2017 spekuliert worden. Macron hatte sich zuletzt zunehmend zweideutig geäußert. Im Juli verkündete er etwa, seine politische Bewegung "bis 2017 und bis zum Sieg" führen zu wollen, ohne eine Kandidatur offiziell zu bestätigen.

Hollande hatte seinen Wirtschaftsberater Macron im August 2014 zum Minister gemacht. Die Ernennung des früheren Investmentbankers galt als wichtiges Signal an die Wirtschaft, dass der sozialistische Staatschef seine Politik unternehmerfreundlicher gestalten will. Während Hollande laut Umfragen kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung hat, kommt Macron bei vielen Franzosen gut an.