Die Amtsenthebung von Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff scheint unausweichlich. Im Senat soll sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Amtsenthebung gebildet haben. Abgestimmt wird wahrscheinlich noch heute. Rousseff selbst hat im Amtsenthebungsverfahren alle Vorwürfe zurückgewiesen und vor einem Bruch der brasilianischen Demokratie gewarnt. Rousseff versuchte sich mit einer Verteidigungsrede am Montag zu verteidigen:

"Wir stehen vor einem Staatsstreich."

Und: "Ich habe nicht ein Verbrechen gegen meine Verantwortung begangen", betonte sie mit Blick auf umstrittene Vorwürfe.

Rousseff unterstellte den Senatoren und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Michel Temer, dass sie nicht mit einer Frau an der Staatsspitze abfinden könnten. Und sie erinnerte an ihre Zeit im Folterkeller während der Militärdiktatur. "Ich hatte Todesangst", sagte die frühere Guerillakämpferin. Sie habe immer für eine freie und gerechte Gesellschaft gekämpft - und drohe nun durch eine illegitime Regierung abgelöst zu werden. Durch den Bruch der Koalition hatte ihr Vizepräsident Temer von der Partei PMDB die notwendigen Mehrheiten für das Verfahren organisieren können.

Im Amtsenthebungsverfahren werden ihr Bilanztricks im Staatshaushalt vorgeworfen. Zum anderen geht es um Staatskredite, die ohne Zustimmung des Kongresses erlassen worden seien.

Absetzung zeichnet sich ab

Notwendig sind 54 Stimmen der 81 Senatoren. Rund 50 Senatoren haben bereits ihre Zustimmung klar signalisiert, knapp 20 wollen mit "Nein" Stimmen. Die meisten der sich noch bedeckt haltenden Senatoren gelten als Unterstützer der Absetzung der 68-Jährigen. Da jeder der 81 Senatoren vor der Abstimmung zehn Minuten lang seine Beweggründe erläutern darf, wird mit einer Marathonsitzung gerechnet; womöglich ist die Abstimmung erst am Mittwochmorgen.

In der brasilianischen Geschichte hat es so ein Verfahren zuvor erst einmal gegeben. Fernando Collor de Mello wurde wie Rousseff 1992 suspendiert. Ihm wurde Korruption zur Last gelegt, bei Rousseff geht es um Bilanztricks zur Schönung des Staatsdefizits. Collor de Mello trat damals aber kurz vor dem Senatsvotum zurück.

Er ist heute Senator und urteilt damit auch über die Politikerin von der linken Arbeiterpartei.

Brasilien in der Rezession

Das Land ist in ihrer seit 2011 andauernden Präsidentschaft in eine tiefe Rezession gerutscht, über elf Millionen Menschen sind arbeitslos.

Bisheriger Vize plant Privatisierungen und Kürzungen

Rousseffs bisheriger Vizepräsident Michel Temer von der Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) hatte das Amt nach ihrer Suspendierung im Mai zunächst interimsweise übernommen. Durch ein Bündnis mit Oppositionsparteien waren die notwendigen Mehrheiten für das Impeachment-Verfahren zustande gekommen. Temer will mit Privatisierungen und Kürzungen im Staatsapparat das Land aus einer der tiefsten Rezessionen seiner Geschichte führen.

Er würde bei einer Amtsenthebung Rousseffs mit seiner Mitte-Rechts-Regierung bis 2018 im Amt bleiben und könnte als regulärer Präsident Mittwoch zum wichtigen G-20-Gipfel nach China reisen.