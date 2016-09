Die deutsche Regierung plant nach Spiegel-Informationen eine politische Geste in Richtung Türkei. Im Gegenzug sollen deutsche Abgeordnete die in Incirlik stationierten Soldaten wieder besuchen dürfen. Das Auswärtige Amt und das Kanzleramt haben sich laut Spiegel geeinigt, dass Regierungssprecher Steffen Seibert sich im Namen der Regierung von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren solle.

Die Türkei verweigert deutschen Abgeordneten seit Verabschiedung der Armenier-Resolution Anfang Juni den Besuch bei den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten. Laut dem deutschen Nachrichtenportal hatten der deutsche Außenstaatssekretär Martin Ederer und der Leiter der Politischen Abteilung im Auswärtigen Amt, Andreas Michaelis, in Ankara versucht eine Lösung des Konflikts zu finden. Ihnen wurde nahegelegt, dass die Regierung in Ankara eben eine öffentliche Distanzierung von der Völkermord-Resolution des Bundestags verlange.

Der Deutsche Bundestag bezeichnete in dem Beschluss vom 2. Juni das Vorgehen des Osmanischen Reichs gegen die Armenier vor mehr als 100 Jahren als Völkermord. Nach einer ähnlichen Erklärung des österreichischen Parlaments im April 2015 berief Ankara sogar seinen Botschafter in Wien zu Konsultationen in die Türkei zurück - eine relativ starke Form des diplomatischen Protestes.

Anerkennung der Massaker als Völkermord in mehr als 20 Staaten

Mehr als 20 Einzelstaaten und internationale Institutionen haben den Völkermord anerkannt, darunter Frankreich, Italien und Russland sowie eben der österreichische Nationalrat im Vorjahr zum 100. Jahrestag der Ereignisse per gemeinsamer Erklärung aller Fraktionen. Die türkische Regierung hat stets mit scharfer Kritik und diplomatischen Schritten auf die Anerkennung der Massaker als Völkermord reagiert. Als Verbündete des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg wussten auch die Stellen im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn über den bürokratisch geplanten Massenmord Bescheid.

Irritationen in CDU/CSU-Fraktion

In der CDU/CSU-Fraktion des Bundestags sorgte die Meldung über eine geplante Distanzierung für Irritationen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Harbarth sagte am Freitag vor Beginn einer Sitzung des Vorstands in Berlin, die Unionsfraktion habe ihre Position in der Abstimmung über die Resolution zum Ausdruck gebracht, "die Position der Unionsfraktion bleibt unverändert". Ein Vorstandsmitglied sagte, eine Distanzierung durch Merkel wäre "fatal". Ein solcher Schritt werde der Kanzlerin gar nicht zugetraut.

Im Vorstand der Unionsfraktion hieß es, eine Distanzierung durch Merkel wäre "das völlig falsche Signal" an Erdogan, der vor allem türkischstämmige Bundestagsabgeordnete nach der Resolution persönlich angegriffen hatte. Merkel hatte zwar an der Abstimmung im Bundestag nicht teilgenommen, bei der vorherigen Probeabstimmung in der Fraktion aber mit den Abgeordneten für die Resolution gestimmt. Eine Regierungssprecherin hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Merkel die Resolution unterstützt habe.

Auch Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) lehnte eine mögliche Distanzierung ab. Auch wenn sie selbst nicht dem Bundestag angehöre, "stehe ich aber als Mitglied der Bundesregierung hinter diesem Beschluss", sagte Schwesig am Freitag dem Sender N24.