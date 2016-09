Es ist nur zwei Prozent. Aber diese zwei Prozent wiegen schwerer als die 19, die die CDU am Sonntag erreicht hat: Die AfD hat es bei einer Wahl erstmals geschafft, vor der CDU zu liegen – in Mecklenburg-Vorpommern ziehen die Rechtspopulisten mit 21 Prozent als zweitgrößte Fraktion in den Landtag ein. die CDU liegt mit mageren 19 Prozent nur auf Platz drei. Die SPD, die mit Erwin Sellering den Ministerpräsidenten stellt, kann sich zwar auf Platz eins behaupten, rutscht aber von 35,6 auf 30,5 Prozent ab. Die NPD, die seit 2006 im Landtag saß, verpasst den Einzug wie Grüne und FDP, die Linke bleibt mit 12,5 Prozent stabil.

Das ist ein Ergebnis, das vor Protest nur so strotzt: Damit ist real geworden, wovor Angela Merkels Partei zuletzt am meisten gezittert hat – sie wurde am Sonntag nicht für landespolitische Verfehlungen, sondern für die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abgestraft. Irgendwie wirkt es da schicksalshaft, dass sie auf den Tag genau vor einem Jahr jenen Schritt setzte, der ihre Partei am Sonntag so viele Wähler kostete – vor einem ließ sie die Grenzen öffnen, ließ die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge nach Deutschland ziehen. Ein Jubiläum, das in Merkels Partei niemanden in Feierlaune versetzt.

Merkels Hinterland

Der Jubel tönte bei der AfD, und auch ein bisschen Schadenfreude war da dabei. Schließlich hat Spitzenkandidat Leif-Erik Holm, ein Ex-Radiomoderator mit kaum nennenswerter politischer Erfahrung, seinen Erfolg in Merkels Hinterland eingefahren: Ihr Wahlkreis liegt in Mecklenburg-Vorpommern, die Region ist ihre politische Heimat. Insofern ist der Begriff "Schicksalswahl", den sie selbst am Samstag noch vor ihrem Flug zum G20-Gipfel nach Hangzhou wählte, doppelt bedeutungsschwanger. Bei ihrer Rückkehr am Dienstag wird eine heftige Welle der Kritik über sie hereinbrechen – vor allem auf die Wortmeldungen aus Bayern darf man gespannt sein.

Die wahren Gründe dafür, warum die Wähler eher den Parolen der AfD als dem moderaten Angebot von CDU-Spitzenkandidtat Lorenz Caffier gefolgt sind, liegen aber wohl weniger in den Problemen, die Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich mit Merkels Flüchtlingspolitik hat. Das am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands hat zwar die Ausmaße Belgiens, auf die 1,6 Millionen Einwohner kommen aber gerade mal 22.000 Flüchtlinge. Viel schwerer wiegt, dass das Land noch immer unter hoher Arbeitslosigkeit leidet, dass durch die massive Abwanderung nach der Wende überall Infrastruktur fehlt. Viele Gemeinden haben keinen Kindergarten, keine Schule mehr; oftmals mangelt es am öffentlichen Verkehr. Die jüngere, besser ausgebildete Generation ist weggezogen; das Land, das zum Sinnbild Helmut Kohls "blühender Landschaft" hätte werden sollen, verödete seit den 1990ern zusehends.

Das hat sich zwar in den vergangenen Jahren gebessert– die Wirtschaft wächst, die Abwanderung ist gestoppt –, der Frust der Bürger sitzt aber noch immer tief. Mit ein Grund dafür ist, dass die NPD diese Wut immer wieder anstachelt: Die Neonazi-Partei ist vor allem dort groß, wo es an Infrastruktur fehlt – dort dient sie sich den Bürgern gern als helfende Hand an; man organisiert Fahrdienste, kümmert sich um Ältere, organisiert Feste.

Dass die NPD selbst nun aus dem Landtag fliegt, irritiert wenige Beobachter – die AfD in ihrer polternden, aber bürgerlichen Art ist für viele die bessere, weil weniger gefährlich wirkende Proteststimme. Das gilt im hohen Norden ebenso wie im Rest des Landes – dass am Sonntag gerade mal zwei Prozent der Deutschen gewählt haben, ist da egal. Entscheidend sind die zwei Prozent Abstand.