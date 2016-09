Vadlau verdaut Olympia-Enttäuschung auf Motocross-Maschine

Wie und ob es mit Vorschoterin Jolanta Ogar in Hinblick auf die kommenden Sommerspiele in Tokio weitergeht, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. "Wir haben noch keine Pläne. Es hängt davon ab, welche Bootsklassen 2020 olympisch sein werden", informierte Vadlau. Grundsätzlich hielt die 22-Jährige fest, dass die Finanzierung eine Herausforderung sei. "In Österreich gibt es nur das Bundesheer", merkte die Heeressportlerin an.