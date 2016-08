IOC-Mitglied Hickey unter Auflagen aus Gefängnis entlassen

Hickey war am 10. August in seinem Hotel festgenommen worden. Ihm wird die Verwicklung in einen Ticket-Schwarzmarkthandel im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar (8,86 Mio. Euro) vorgeworfen. Dem Iren droht im Falle eines Schuldspruchs eine mehrjährige Haftstrafe in Brasilien.