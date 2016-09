Skoda Kodiaq: Alles über das große SUV

Nachdem Skoda nach und nach Details und Innenraumbilder des kommenden Kodiaq veröffentlicht hat und wir mit dem Auto als Prototyp auch schon fahren durften, bitten die Tschechen nun das fertige Auto vor den Vorhang.

„Mit unserem ersten großen SUV erobern wir ein neues Segment für die Marke – und damit neue Kundengruppen. Zudem erweitert unser Neuzugang die Škoda Modellpalette um ein wahres bärenstarkes Modell", sagt Skoda-Chef Bernhard Maier.

Foto: Skoda

Mit seinen Abmessungen bewegt sich der Škoda Kodiaq am oberen Rand des Kompaktsegments. Er ist 4.697 mm lang (um 40 mm länger als ein Octavia), 1.882 mm breit und (inklusive der Dachreling) 1.676 mm hoch, sein Radstand misst 2.791 mm. Er basiert auf dem Modularen Querbaukasten des Volkswagen Konzerns, in dem Leichtbau eine große Rolle spielt. In der Karosserie bildet ein Verbund aus formgehärteten Blechen das ultrahochfeste Rückgrat. Mit dem Basis-TSI und Frontantrieb wiegt das große SUV leer (ohne Fahrer) lediglich 1.452 kg, beim 1,4 TSI mit 4×4-Antrieb sind es 1.540 kg.

Sieben Sitze

Der Kodiaq ist das erste Modell von Skoda, das optional sieben Personen Plaz bietet. Die Rücksitzbank lässt sich im Verhältnis 60:40 umklappen, serienmäßig um 18 cm längs verschieben und die Lehnenneigung ist individuell einstellbar.

Mit 720 bis 2.065 l (bei umgeklappter Rücksitzbank) Volumen bietet der Kodiaq den größten Gepäckraum seiner Klasse, sagt Skoda. Wenn der optionale Beifahrersitz mit klappbarer Lehne an Bord ist, passen Gegenstände bis zu 2,80 m Länge hinein. Optional gibt es eine elektrische Heckklappe, die sich – als weitere Sonderausstattung – auch per Fußsteuerung sowie per Innenraum-Taste öffnen und schließen lässt. Das SUV kann mit dem Antriebsstrang TDI/DSG/4×4-Antrieb einen Anhänger bis zu 2,5 t Gewicht ziehen. Dafür ist eine elektrisch entriegelbare Anhängerkupplung erhältlich.

Foto: Skoda

Motoren

Skoda bietet den Kodiaq zum Verkaufsstart nächstes Frühjahr mit zwei TDI- und drei TSI-Motoren an. Ihre Hubräume betragen 1,4 und 2,0 l, die Leistungsspanne reicht von 125 PS bis 190 PS. Diesel wie Benziner sind Turbo-aufgeladene Direkteinspritzer und erfüllen die Anforderungen der EU-6-Abgasnorm.

Der 2,0 TDI steht in zwei Stufen zur Auswahl. In der schwächeren Version leistet er 150 PS, in der stärkeren 190 PS. Der Einsteiger-TDI verbraucht im Mittel 5,0 l Dieselauf 100 km (131 g CO2/km). Der stärkste Diesel beschleunigt das SUV in 8,6 s aus dem Stand auf 100 km/h und weiter bis 210 km/h Spitze.

Zwei 1,4 TSI und ein 2,0 TSI bilden die Ottomotoren-Palette. Der kompakte Vierzylinder kommt in der Basisversion auf 125 PS. In der stärkeren Version sind es 150 PS und 250 Nm Drehmoment; sein ACT-System (Active Cylinder Technology) schaltet bei niedriger Last und Drehzahl den zweiten und dritten Zylinder ab. Beim Top-Benziner, dem 2,0 TSI, sorgt ein neues Brennverfahren für hohe Effizienz. Die Leistung beträgt 180 PS, das Drehmoment 320 Nm.

Foto: Skoda

Für die meisten Motorisierungen ist der 4×4-Antrieb mit elektronischer Regelung erhältlich. Das Herzstück des 4×4-Antriebs ist eine elektronisch geregelte Lamellenkupplung. Das Allradsystem arbeitet intelligent und schnell. Sein Steuergerät errechnet permanent das ideale Antriebsmoment für die Hinterachse, Traktionsverluste sind wegen einer vom Fahrzustand abhängigen Vorsteuerung nahezu ausgeschlossen. Im Schub oder bei geringerer Last erfolgt der Antrieb kraftstoffsparend über die Vorderachse. Optional bietet Skoda einen Offroad-Modus an. Hier stellt das Fahrwerk, das Motormanagement und die Bremsen ihre Arbeitsweise speziell auf raues Gelände ein. Dabei geht es vor allem um das Anfahren und die Traktion sowie um die Verzögerung. Im Offroad-Modus hilft der Bergabfahrassistent durch entsprechendes Einbremsen, Abfahrten im rauen Gelände zu meistern.