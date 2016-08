Ich mag die Schweizer, seit ich eines Tages im Juli 1988 mit einem umgebauten, bunt bemalten, mit einem Kuhschädel als Kühlerfigur verzierten Ford Transit vor ihren Grenzen stand. Wir waren vier Wochen lang durch Europa unterwegs gewesen, in dieser Zeit niemals mit Süßwasser in Berührung gekommen (weil von außen nur Salzwasser, inwendig nur Bier) und hatten nur an Stränden und in Parkanlagen geschlafen.

Die streng gescheitelten und bügelgefalteten Schweizer Grenzbeamten sahen uns an (wir: sechs 19-jährige Burschen, braun gebrannt und vermutlich eher streng riechend) und schickten sofort den Drogenhund in den Bus. Wir versicherten den Grenzmenschen, dass das eine sinnlose Maßnahme sei, weil wir außer portugiesischem Bier und Heavy Metal keine Drogen konsumierten, aber die Grenzbeamten rieben sich die Hände in Erwartung eines fetten Fangs.

Der Drogenhund schnüffelte zehn Minuten lang im Bus herum, winselte und kratzte an der Seitenverkleidung. Endlich kam er wieder raus und trug, ich schwöre es, eine dreckige Unterhose meines Freundes F., der heute ein hervorragender Anwalt ist, im Maul.

Die Grenzbeamten zuckten ein wenig mit ihren strengen Schweizer Mundwinkeln und erklärten uns dann, wir dürften in die Schweiz einreisen, müssten aber versprechen, bis zur österreichischen Grenze nicht mehr anzuhalten. Und das taten wir dann auch.

Großartig waren jetzt die Olympiaübertragungen im Schweizer Fernsehen. Einerseits wunderbar sachlich und unaufgeregt, andererseits sehr lustig, weil immer ein Hochdeutsch und ein Schwyzerdütsch redender Kommentator miteinander Dialoge führten, von denen man eben immer nur den einen Teil verstand, während der andere rätselhaft blieb. Einmal sagte der eine bei einer Ruderübertragung sowas wie: „Ülzi bülzli Gagawind!“

Gagawind: Offenbar eine milde Schweizerische Variante von Shitstorm.

Guido Tartarottis neues Kabarettprogramm "Selbstbetrug für Fortgeschrittene" ist am 22. September und 25. Oktober, jeweils im Theater am Alsergrund zu sehen.