Legasthenie – mit dieser Diagnose sind Eltern und Lehrer oft schnell bei der Hand, wenn ein Kind Probleme beim Lesen und Schreiben hat. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, wie Reinhard Kargl vom Lese-Rechtschreib-Institut Graz weiß: "Eine Lese-Rechtschreib-Störung kann nur durch eine professionelle Diagnostik bei einem klinischen Psychologen festgestellt werden."

Tut sich ein Kind dauerhaft schwer, sollten Eltern jedenfalls wachsam sein. Wenn es sich z. B. besonders abmüht, Buchstaben zu lernen, flüssig zu lesen oder wenn es viele Rechtschreibfehler macht, wird es Zeit, einen Experten aufzusuchen. "Spätestens dann, wenn ein Schüler trotz vielen Übens kaum Fortschritte macht," sagt Kargl. Mythen, woran man Legasthenie erkennt, gibt es viele. Ein Mythos ist zum Beispiel, dass Verwechslungen von "d" und "b" ein eindeutiger Hinweis sind. "Neueste Forschungen zeigen, dass Legastheniker die gleichen Fehler machen wie andere Kinder auch. Sie machen aber viel mehr Fehler als ihre Mitschüler."

Dass ein Kind einmal eine Lese-Rechtschreib-Störung entwickelt, zeichnet sich oft schon früh ab: "Hat ein Zweijähriger noch keinen Wortschatz von 50 Wörtern, so ist das ein Risikofaktor. Auch wenn er im Kindergarten Probleme hat, Reime zu erkennen, Silben zu klatschen, Wörter zu gliedern oder Laute zu hören, sollte man sich das bei einem Screening genauer anschauen", sagt Kargl. Eine gute Prävention ist es, vorzulesen, gemeinsam zu singen und Gedichte aufzusagen – wie das schon die Großmutter gemacht hat.

Üben und reimen

Je früher man die Schwäche entdeckt, desto besser. Am einfachsten und effizientesten ist es, wenn der Legastheniker von einem ausgewiesenen Experten therapiert wird. Doch die sind meist teuer – vor allem, weil es langfristig angelegt sein muss. Vor Therapien, die eine schnelle Abhilfe versprechen, warnt Kargl: "Eine gutes Legasthenietraining erkennen Sie daran, dass es massiv das Lesen und Schreiben übt. Alle anderen Maßnahmen wie etwa Ernährungsumstellung oder Entspannungsübungen können konzentrationsfördernd sein. Mehr nicht."

Eltern können in jedem Fall auch zu Hause viel tun: "Wichtig ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und analysiert, wo genau ein Kind Probleme hat. Bei manchen ist es eher das Lesen, bei anderen eher das Schreiben. Zielgerichtetes Lernen ist gerade bei Legasthenie sehr wichtig, sonst ist der Lernaufwand hoch, doch der Erfolg gering. Einfach nur Diktate zu üben, bringt also nichts. Die bessere und einfachste Form zu üben, ist eine Lernwortkarte, in der die Wörter eingetragen werden, die z. B. im Unterricht falsch geschrieben wurden. Erst wenn die sitzen, sind Diktate sinnvoll." In jedem Fall ist es sinnvoll, ein Gespräch mit der Lehrerin zu führen, wenn das Kind eine Lese-Rechtschreib-Störung hat. "Pädagogen können das Kind unterstützen, indem sie ihm z. B. mehr Zeit für bestimmte Aufgaben geben. Das in der Klasse übliche Tempo überfordert die Legastheniker nämlich. Das ist nicht ungerecht, sondern entlastet alle – auch die anderen , die schneller sind", meint Kargl.

Jedes Bundesland hat übrigens einen eigenen Legasthenieerlass. Häufig gilt er nur bis zur Ende der Pflichtschule – obwohl sich die Legasthenie nach der Pubertät nicht auswächst, wie selbst manche Pädagogen noch meinen. Sie fällt eben in der Schule besonders auf, weil da die Rechtschreibung einen hohen Stellenwert hat.