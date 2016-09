Marcel Koller hat also nach der EM auf den großen Umbruch verzichtet. Vier, fünf neue Spieler, das passt so. Warum auch mehr? Die Italiener etwa haben gar nix getauscht. Einzig, dass er Andreas Ulmer links liegen lässt, wundert mich sehr, weil er in Salzburg seit Jahren auf einem sehr guten Niveau spielt und sich Einsätze verdient hätte.

Aber damit bleibt Koller sich selbst treu. Spieler wie Stangl zu holen, die beim Klub kein Leiberl haben, ist offenbar Teil seiner Philosophie. Das ist nicht böse gemeint, aber ich hab’ das Gefühl, er will so eine Abhängigkeit aufbauen. Nach dem Motto: Ich hab’ dich geholt, dafür machst du, was ich sage. Bei der EM ist das nicht aufgegangen. Keiner hat den Mund aufgemacht, obwohl jeder gesehen hat, dass in der Vorbereitung zu wenig getan wurde.

Nichts liegen lassen

Die WM-Qualifikation wird ungleich schwieriger als es der Weg nach Frankreich war, wo Österreich mit Russland und Schweden Gegner hatte, die zu diesem Zeitpunkt schon auf dem absteigenden Ast waren. Deshalb zählt auch beim heutigen Auftakt in Georgien nur ein Sieg. Wenn du in dieser Gruppe bestehen willst, dann darfst du in Tiflis nichts liegen lassen.

Was das Personal betrifft, gehe ich davon aus, dass Koller kaum etwas verändern wird. Links hinten wird Suttner statt Fuchs zum Zug kommen. Am rechten Flügel wird er sich leider zwischen Harnik und Sabitzer entscheiden. Ich würde Alessandro Schöpf dort aufstellen. Er hat bei der EURO gezeigt, dass er in diese Mannschaft gehört, und kann sicher auch am Flügel Akzente setzen. Wieso auch nicht? Alaba lässt Koller ja auch überall spielen.

Im Sturmzentrum gehe ich davon aus, dass Marc Janko weiterhin die Nummer eins ist. Auch aus Mangel an Alternativen. Man muss ganz ehrlich sein: Wir fristen ein Stürmerdasein, das seinesgleichen sucht. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Michael Gregoritsch ein Gewinn ist. Er ist ein Typ, der irrsinnigen Willen und auch Entschlossenheit hat.

Was die Spielanlage betrifft, hoffe ich stark, dass wieder jenes Angriffspressing praktiziert wird, das die Mannschaft in der EM-Qualifikation ausgezeichnet hat. Auch hier ist der Trainer gefordert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Frankreich ist Koller das mit seinen Experimenten nicht gelungen.

Einen positiven Schub – was das Standing im Ausland betriff – hat das Team durch die Transfers von Baumgartlinger oder Dragovic erhalten, die jetzt bei einem großen Klub spielen. So wird die Mannschaft gleich noch viel ernster genommen.

Deshalb bin ich auch positiv gestimmt für den heutigen Auftakt. Eine breite Qualifikations-brust hat sich die Mannschaft ja schon erarbeitet. Da haben wir – im Gegensatz zum Auftreten bei Endrunden – schon das nötige Selbstbewusstsein.

Mein Tipp ist ein 2:1-Sieg. Und der muss gelingen, ganz egal, wie.