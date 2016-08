Sorry, liebe Wut-Poster, aber das ist gar kein Text über Flüchtlingspolitik. Sondern ein Text über Mut und Zuversicht.

„Wir schaffen das“, sagte Angela Merkel in der Tradition von Barack Obama und Bob dem Baumeister (und wird dafür gehaut wie eine Tanzbärin).

Lassen wir einmal die schwierigen Fragen der Flüchtlingsdebatte beiseite und ausnahmsweise ganz kurz, jetzt und hier, nicht das Thema sein. Aber:

Wäre es nicht grundsätzlich besser, Politiker und andere Menschen würden viel öfter in allen Lebenslagen sagen „Ja, das geht“ – als „Schaffen wir nie, zumindest nicht vor den Feiertagen“? Die Lage der Welt ist schwierig genug, und Angst haben wir inzwischen genug angesammelt. „Wir haben es versucht, es geht sich nicht aus“, das kann man dann immer noch sagen. Warum nicht zuerst einmal Zuversicht und Mut, damit vielleicht zur Abwechslung einmal was weitergeht?

Wäre es nicht besser, so oft wie möglich zu sagen: „Wer will, der kann“ (© Christian Konrad)? Wer nicht will, der kann nämlich auf gar keinen Fall.