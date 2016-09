Vor 25 Jahren wurde die Gletschermumie Ötzi gefunden. (Wir im KURIER schrieben damals nie „Ötzi“, denn wir fanden den Namen blöd. Stattdessen schrieben wir „Mann vom Hauslabjoch“, das setzte sich komischerweise aber nicht durch. Vielleicht wäre ja „Hauslabi“ eine Alternative gewesen.)

Jetzt wurde die Münchner Kriminalpolizei beauftragt, den Mord an Ötzi aufzuklären. Wobei die Hoffnung natürlich gering ist, den Täter noch zu fassen. Er hatte ja 5000 Jahre Zeit, seine Spuren zu verwischen. Vermutlich genießt er heute seinen Ruhestand in einem Pflegeheim in Bozen.

Etwas Neues weiß man dank einer Gen-Analyse: Ötzi litt an Laktoseintoleranz. Jetzt soll angeblich die Fundstelle neu untersucht werden. Findet man dort auch ein Rezept für steinzeitlichen Bulgursalat, eine Thermosflasche mit veganem Soja-Latte-Macchiato, den Mitgliedsausweis für eine schamanistische Tantra-Töpferei-Gruppe und einen Porsche-Cayenne-Schlüssel, dann steht fest: Ötzi war der erste Bobo und stammte aus Wien-Neubau.