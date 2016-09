Nicht, dass es je zur Diskussion gestanden wäre, doch mein herzallerliebster Puszta-Boy hat beschlossen, dass er, sollte er sich in einer weit entfernten Zukunft fortpflanzen, dies vorzugsweise nicht mit mir erledigen wolle. Ausschlaggebend dafür ist mein Hundsi Zwetschge, oder genauer gesagt seine nicht heilen wollende Bauchwunde. Der Puszta-Boy meint, ich würde aus einer Gelse eine Großtrappe machen, aber ist es so schwer verständlich, dass man, wenn man ein krankes Hundsi hat, in der Nacht stündlich nachschaut, ob es ihm gut geht? Oder in der Apotheke alle Arten Verbandsmaterial aufkauft? Und fast in Ohnmacht fällt, wenn man den Verband wechseln und die Wunde mit Puder verarzten muss? Dass ich vielleicht etwas zu arztsituationssensibel bin, merkte ich, als Zwetschge eine Spritze bekam, und ich so hart am Nervenzusammenbruch tanzte, dass mir die Tierärztin ein Hasenbaby zur Beruhigung brachte. Dabei war das nicht immer so. Ganz im Gegenteil! In der Unterstufe hatte ich die beste Biologie-Lehrerin der Welt. Sie war ein Sonnenschein, der hochspannend die ekelhaftesten Dinge der Biologie schmackhaft zu vermitteln vermochte. Vier Jahre lang wollte ich Ärztin werden und übte an meinem Großvater, zu dessen Hobbys man Schiefer-Einziehen rechnen könnte, welche ich konzentriert wie ein Bombenentschärfer herausoperierte. In der Oberstufe bekamen wir eine neue Lehrerin, die sicherlich viele Talente hat, nur Lehren gehört garantiert nicht dazu. Seit der Matura reite ich nun beim Anblick von Verletzungen auf der hoch und runter sausenden Blutdruckachterbahn. In diesem Sinne: Liebe SchülerInnen, ich wünsch euch einen super Schulanfang, und seids g’scheiter: Lassts euch niemals eine Leidenschaft kaputtmachen, sonst geht’s euch im schlimmsten Falle wie mir und euer Schatzi will sich nicht mit euch fortpflanzen.



