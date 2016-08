Ein Ball, ein Ziel und dazwischen viel, viel grüner Rasen. Das ist wohl alles, was Fußball und Golf gemeinsam haben. Umso erstaunlicher ist, wie gut die Symbiose dieser zwei konträren Welten beim Soccergolf funktioniert.

Direkt an der Autobahn-Ausfahrt Stockerau Ost findet sich eine Anlage, die an einen überdimensionierten Minigolf-Platz erinnert (www.stockerausoccergolf.at, Erwachsene zahlen 10 €, Kinder 6€). Die 18 Bahnen sind zwischen 50 und 250 Meter lang und bieten Hindernisse wie Sandbänke, Pfeiler oder Gräben. Man muss den Fußball durch Reifen schießen oder ihn um die Kurve bringen, um ihn bei der Zielfahne einzulochen.

Im Hintergrund surrt es von den gigantischen Strommasten, die über den Platz führen. Und man hört das Rauschen der vorbeifahrenden Autos. So geht Golfplatz-Idylle gepaart mit Fußball-Flair.

An jeder Bahn gibt eine PAR-Zahl an, mit wie vielen Schüssen der Ball einzulochen ist. Für jeden weiteren Versuch gibt es Pluspunkte, wer es mit weniger Schüssen schafft, bekommt Punkte abgezogen. Ziel ist natürlich, mit so wenig Punkten wie möglich ans Ende zu kommen.

Als der erste Schuss meines Spielpartners an einem Hindernis abprallt, wähne ich mich fast schon wie unter Profi-Golfern: "Ich bin abgerutscht." ... "Der Untergrund ist so komisch uneben." ... "Das war der Wind." Zum Glück bringe ich jahrelange Erfahrung als Kickerin mit und kontere mit gepflegtem Fußballer-Vokabular.

Die Kombination aus Golf und Fußball erreicht ihren Höhepunkt beim letzten, beim 18. Loch. Der Ball muss über ungemähtes Gras auf eine Anhöhe in den Kofferraum eines Mercedes Benz gekickt werden. Die Eleganz der Oberklasse zeigt sich hier von ihrer ungehobelten Seite – dreckig und zerbeult. Besser hätte man die Symbiose der zwei Welten nicht abbilden können. Das ist hohe Kunst.

Fazit:

Für Hobbykicker, die gerne einmal Golfluft schnuppern und Golfer, die sich als Fußballer versuchen wollen. Eine originelle Alternative zum klassischen Minigolf- Nachmittag, geeignet für die gesamte Familie.

Fun:

Schweiß: