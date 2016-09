Shitstorm wegen sexistischer Magazin-Cover

Matt Frye, Vater dreier Mädchen, hat auf Facebook ein Bild von zwei verschiedenen Magazin-Covern gepostet, das die unterschiedlichen Botschaften verdeutlichen soll, die jungen Mädchen und jungen Burschen unterbreitet werden. Während auf dem Magazin-Titel Girls‘ Life, das sich an zehn bis 16-jährige Mädchen richtet, Ratschläge aufgelistet sind, wie man so hübsch wie möglich aufwacht und Traumhaare bekommt, werden auf dem Magazin-Titel Boys‘ Life Burschen dazu ermutigt, ihre Zukunft zu erforschen und zu sein, wer sie sein wollen.

"Das ist ein trauriger Mikrokosmos davon, was unsere Gesellschaft meint, das es heißt, ein Mädchen oder ein Junge zu sein. Als Vater dreier Mädchen bricht es mir das Herz. Ich werde alles für meine Mädchen geben und dafür kämpfen, dass das nicht ihre Realität ist", schreibt Frye auf Facebook.

Viele Menschen sahen das ähnlich und taten ebenfalls in den sozialen Medien ihre Empörung über die Magazin-Cover kund.

"Why are you feminists always complaining? We treat boys and girls exactly the same." pic.twitter.com/F4EFTzSJGI