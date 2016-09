k u l T O U R

TRIERENBERG∙SUPER∙CIRCUIT Fotokünstler aus allen Ecken der Erde nehmen an diesem weltgrößten Fotowettbewerb teil. Bei einer Special-Show mit Hightech-Beamer gelangen die besten Bilder zur Präsentation. Tipp: Katalogbuch - eine umfassende Luxusedition mit 500 Seiten und 2.000 Abbildungen ist bei den Veranstaltungen oder online erhältlich.

Österreichweit "On Tour", 6.-30. Septermber,

Tickets 0664/330 46 33, www.supercircuit.at

SECRET∙CIRCUS Mit Tannenzapfen jonglieren, auf Ästen hutschen – entlang des Bergbachs am Walderlebnispfad gehen die Akrobaten Martha Laschkolnig & Fausto Tenorio im Rahmen des Walser Herbstes mit der Natur auf Tuchfühlung. Mitmachen!

Treffpunkt: Parkplatz, Marul/Vbg., 8. September, 14 Uhr,

www.walserherbst.at

www.facebook.com/walserherbst

Foto: Ötztal Tourismus/Ernst Lorenzi WANDER∙THEATER „Friedl mit der leeren Tasche“: Egal, ob der Wind raunt oder die Gewitterwolken drohend hinter den Bergspitzen (Bild oben) lauern, das Publikum begleitet diese spektakuläre Performance lawine torrèn durchs Ötztal. Inklusive Ohrstöpsel bzw. Kopfhörer, damit man die Geschichte und auch Musik hören kann. Inszenierung: Hubert Lepka.

Ab Friedl Hütte, Vent/Tirol, 3./4./8./10./11./16.-18. September,

8.45 Uhr, Tickets www.wandertheater-friedl.oetztal.com

www.facebook.com/lawine.torren

www.facebook.com/oetztal

FILM∙AM∙WASSERTURM Freiluft-Filmschauen ("Oh Boy", „Gruber geht“ - Trailer nachstehend - "High Performance", "Eltern") im Nordbahnviertel. Starten Sie mit einer Besichtigung des historischen Wasserturms. Speisen und Getränke vor Ort.

Wasserturm, Wien 2, Leystraße/Taborstraße, bis 4. September, ab 18 Uhr,

www.volxkino.at

www.facebook.com/Volxkino

GLOCKEN∙SPIELE Aussichtsreich: Bis die Plattform hoch oben einen weitläufigen Panoramablick freigibt, müssen Tore, Durchgänge und 190 Stufen bezwungen werden. Schon am Weg dorthin erfahren Sie Erzählenswertes über die Geschichte der 35 Glocken.

Panorama Museum, Salzburg, bis Ende Oktober,

Info 0662/62 08 08-722, www.salzburgmuseum.at

www.facebook.com/Salzburg.Museum

Foto: Peter Laub/Sbg. Museum AUF∙BONDS∙SPUREN „Mein Name ist Bond, James Bond“: Dieses Solarschiff diente als schwimmendes Filmstudio für „Spectre“ mit Daniel Craig. Bei der Schifffahrt plaudert der Experte über alle Geheimagententricks während der Dreharbeiten. Interessierte können zusätzlich eine Fotoschau darüber im Jagdhaus Seewiesn besichtigen.

Solarschiff, Altaussee/Stmk., jeden Mi, bis 7. September, 18 Uhr,

Anm. 0 36 22/205 01, www.altausseeschifffahrt.at

Foto: ÖFM Stübing NACHTS∙IM∙MUSEUM Laternen hoch und dran bleiben am Märchenerzähler Dr. Glück. In der entrischen Finsternis kann man ja nie wissen, ob das Pech irgendwo lauert. Die schöne Sagen-Tour durchs historische Tal der Bauernhöfe endet beim Sterzessen in der urigen Rauchstube.

Freilichtmuseum, Stübing/Stmk., 16. September,

Anm. 0 31 24/537 00, www.stuebing.at

www.facebook.com/Freilichtmuseum.Stuebing

Foto: Lichtstark.com

LANGE∙NACHT∙DER∙ROSEN Schon der Anblick (Bild oben) aus der Ferne lässt staunen. Wie romantisch wird da erst der Rundgang durch die Schlossräumlichkeiten bei Kerzenschein werden? Weiters: Greifvogelvorführung auf der Aussichtsterrasse, Rast in Schloss Taverne oder Schlossgasthof.

Renaissanceschloss, Rosenburg/NÖ, 7. Oktober,

Info 0 29 82/29 11, www.rosenburg.at

www.facebook.com/RenaissanceschlossRosenburg

Foto: Mahel Katharina SCHWALBEN∙SUCHE Um die gemeinsame Geschichte zweier Nachbarländer wieder ins Gedächtnis zu rufen, hat die Künstlerin Birgit Weinstabl hundert handgefertigte Porzellanschwalben entlang des grenzüberschreitenden Wegs hinterlegt. Wer sie findet, darf sie mit nach Hause nehmen.

Weg des 20. Jahrhunderts, tschechisch-österreichische Grenze,

bis 30. September, www.birgitweinstabl.at

www.facebook.com/WeinstablBirgit

Foto: Robert La Roche/Gerhard Heller ROBERT∙LA∙ROCHE Vintage-Enthusiasten lieben den Retrostyle des österreichischen Designers. Schon Kevin Costner, Andy Warhol oder Yoko Ono trugen seine Brillen mit Begeisterung. Die autobiografische Schau gibt Einblick in sein Lebenswerk.

MAK Design Labor, Wien 1, bis 25. September,

Info 01/711 36-0, www.mak.at

Instagram @mak_vienna

Instagram @robertlaroche

DINNER & ROULETTE Herr Ober, die Kugel bitte: Der Besucher übernimmt den Croupierpart und damit einen exklusiven Wurf ums Glück. Bleiben Sie locker im Handgelenk, denn bei Zéro erhalten Sie den schicken Menü-Abend gratis. Und die Kugel rollt und rollt und rollt ...

Casinos Austria/österreichweit, diverse Termine,

Info 01/534 40 50, www.casinos.at

Foto: Getty Images/Vetta/4FR p a n o R A M A

DIRNDL∙FLOHMARKT Fundgrube.Heimat: Verscherbeln oder kaufen? Je nach Bedarf gibt’s allerhand Second-Hand-Modelle zur Auswahl.

Steirisches Heimatwerk, Graz/Stmk., 5.-10. September,

Info 0316/82 71 06, www.heimatwerk.steiermark.at

www.facebook.com/pages/Steirisches-Heimatwerk

SCHNAPP∙SCHUSS Auf die Lauer legen, anpirschen und klick: Die drei originellsten Tierfotos gewinnen eine Stunde hautnahes Zooerlebnis mit Besuchen in den Gehegen. Einsendeschluss: 15. September.

Tiergarten, Linz/OÖ, 9-18 Uhr,

Info 0732/73 71 80, www.zoo-linz.at

www.facebook.com/zoolinz

Foto: Getty Images/iStockphoto/BilevichOlga ANIMAL∙CARE∙CHARITY Der Verein setzt sich unermüdlich für Tiere in Not ein und lädt zum kunterbunten Sommerfest mit Dogdancing, Accessoires-Ständen, Tombola u. a.

Remise Liliputbahn, Wien 2, 3. Sept., ab 13 Uhr,

Hotline 0680/444 86 55, www.animalcare-austria.at

https://www.facebook.com/animalcareaustria

Foto: Bettina Schmelzer "DONAU-BRUNCH" DONAU∙BRUNCH Endloser Genuss um € 16,80: Vom Räucherlachs über Wok-Gemüse bis zur Melonenplatte – direkt am Wasser bietet der Vienna City Beach Club kalte und warme Spezialitäten bis zum Abwinken.

Neue Donau Mitte, Wien 22, bis 18. September, So & Fei,

ab 10 Uhr, Reserv. unter www.vcbc.at

l a n d L E B E N

KELLER∙GASSEN∙FEST Vom Steckerlfisch bis zu Kellerchips – kennen Sie die Fleischknödel von Fam. Hahn? Tipp: Drehen Sie am Glücksrad. Wein, Mehlspeisen u. a. sind zu gewinnen.

Kellergasse, Krems-Thallern/NÖ, 9.-11. September,

www.kellergassenfest-thallern.at

Foto: Spanische Hofreitschule/Bundesgestüt Piber LIPIZZANER∙ALMABTRIEB Aus ist’s mit dem Frischluftschnuppern auf der sattgrünen Stubalm. Nach der Pferdesegnung der hübsch aufgemascherlten Junghengste startet der Fußmarsch nach Köflach.

Piper/Köflach/Maria Lankowitz/Stmk., 10. September, ab 10 Uhr,

Info 0 31 44/727 77-0, www.lipizzanerheimat.com

www.facebook.com/lipizzanerheimat

STÜRMISCHER∙HERBSTTAG Weht der Wind auch noch so narrisch, die Weinbegleiterführung mit dem fidelen Helmut lassen wir uns nicht nehmen. Weiters: warmes G’selchtes, Erdäpfel mit Butter oder Knofisoße, Sturm u. a.

Ahrenberger Kellergasse, Sitzenberg/Raidling,

17. September, www.derkorkenzieher.at

Foto: Twixx/ Fotolia ALLES∙WEIN Schon ein Besuch der künstlerisch gestalteten Sinnes-Weinräume im historischen Gutshof ist einen Ausflug wert. Bei der Riedenwanderung erhalten Interessierte auch noch Einsicht, auf welchem fruchtbaren Boden der kostbare Rebensaft gedeiht.

Höplers Weinräume, Winden am See/Bgld., nach Vereinb., Anm. 0 26 83/239 07-30, www.hoepler.at

Foto: Sonja Eder

FISCHOTTER∙SPEZIAL Workshop: Die putzigen Kerlchen, allesamt Findelkinder (derzeit keine Babys), hatten Glück, hier an diesem Traumplatz unterzukommen. Die Besucher lernen ihre Schlafboxen kennen, helfen beim Futterschneiden und beobachten dann, wie genüsslich das Zubereitete schmeckt.

UnterWasserReich, Schrems/NÖ, diverse Termine,

Anm. 0 28 53/763 34, www.unterwasserreich.at

www.facebook.com/unterwasserreich

BUSCHEN∙SCHANK Ein paar Tische, noch mehr Bankerln, die Reben rundherum, und als Schattenspender dient der alte, riesige Nussbaum. Mitten im Weingarten bietet der Biohof nun einmal im Monat Spezialitäten aus dem Eigenbau. Mit Musik!

Weingarten, Wien 21, Ecke Krottenhof-/Bründelgasse 32,

24./25. September, 1./2. Oktober,

Info 0660/219 96 31, www.wein.nummer5.at

www.facebook.com

www.facebook.com/dieKocherei

Foto: Getty Images/iStockphoto/KoharuIkehata GARTEN∙DER∙GEHEIMNISSE Bei diesem Ausflug können Sie ruhig ein paar Stunden einplanen, denn der abwechslungsreiche Schaugarten erstreckt sich auf eine Fläche von 20.000 m².

Garten der Geheimnisse, Stroheim/OÖ, bis Anfang Oktober,

Info 0650/470 27 17, www.garten-der-geheimnisse.at

www.facebook.com/gartendergeheimnisse

Instagram @garten_der_geheimnisse

t o p F I T

WEIN∙WEG Es werde Wein: Im Rahmen des Festivals Kostbares Kamptal (bis 11.9.) lernen die Besucher ein uraltes Wegenetz kennen. Die Weinverkostungen samt gaumenfreundlicher Häppchen finden quasi direkt rund um diesen Arbeitsplatz statt.

Loisium Weinerlebniswelt, Langenlois/NÖ, 4. September,

15 Uhr, Anm. 02734/2000-0, www.kamptal.at

www.facebook.com/Kamptal

Foto: Schneider Klaus/Nationalpark Neusiedlersee RADL∙EXKURSION Vom Säbelschnäbler bis zum Kampfläufer rasten auf dem Weg nach Süden hier in den Seewinkellacken. Wir schwingen uns aufs Radl und beobachten die Flügeltiere mit Fernglas und Spektiv.

Infozentrum, Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel/Bgld.,

11. September, 13-16 Uhr, Anm. 02175/3442,

www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

www.facebook.com/NeusiedlerSeeTourismus

BRUSTKREBS∙YOGA Im Rahmen der Kennenlerntage bietet das Team in Kooperation mit der Krebshilfe Wien sanfte, speziell abgestimmte Übungssequenzen, um die tiefgreifende psychische Hoffnungslosigkeit zu mildern und die physische Verfassung zu stärken.

Yoga 4 Health, Wien 4, 17./24. September,

21./28. Jänner, Info & Anm. www.brustkrebsyoga.at

www.facebook.com/KrebshilfeWien

NETZ∙FISCHEN Morgenstund hat Gold im Mund bzw. in diesem Fall ein hoffentlich volles Netz mit Reinanken, Barschen & Co. Vom Ruderboot aus setzen wir die Schwebenetze. Der Frischfang landet je nach Wunsch auf dem Teller oder wieder im See. Après: Frühstück und geführte Motorboot-Tour.

Schillerstrand, Millstätter See/Ktn., jeden So,

bis 27. September, 6.30 Uhr, Anm. 0 47 66/37 00-0,

www.kaernten.at

www.facebook.com/dermillstaettersee

www.facebook.com/lust.am.leben

Foto: Altenmarkt-Zauchensee Tourismus ALM∙TOUR Während die Teilnehmer im Gleichschritt mit dem Wanderführer die Radstädter Tauern erkunden, bereiten die Wirtsleut auf der Tauernkarhütte eine deftige Almjause zu. Und danach machen wir einen Abstecher ins Streichelgehege.

Weltcuparena, Zauchensee/Sbg., bis 27. Oktober,

jeden Do, 10 Uhr, Anm. 0 64 52/55 11,

www.altenmarkt-zauchensee.at

https://www.facebook.com/altenmarkt.zauchensee

Instagram @altzau

LAUFEN∙BEWEGT Nicht das Styling, sondern die Technik macht eine flotte Sohle. Theorie, Analysen und Training – zwei Profis geben in diesem Laufcamp ihre Erfahrungen weiter. Und im Ambiente des Fuschlsees beginnen die Endorphine fast von alleine zu tanzen ...

Ebner’s Waldhof, Fuschl am See/Sbg., 22.-24. September,

Info & Anm. 0 62 26/82 64, www.ebners-waldhof.at

www.facebook.com/basefiveIBK

www.facebook.com/bestwellnesshotels

Instagram @basefive_

Foto: Xi Ding k r e a t i v W E R K S T A T T

EURO∙CATURE Entwerfen, Zeichnen, Vernetzen – das Festival für Porträt-Karikatur bietet Workshops mit Karikaturisten aus aller Welt. Die Werke sind ab 13.9. im Novomatic Forum ausgestellt.

Wien Engergie-Welt Spittelau, Wien 9, Novomatic Forum, Wien 1,

9.-12. September, Anm. unter www.eurocature.org/2016

www.facebook.com/eurocature

Foto: Eva Haeberle BLÄTTER∙TIERE Farnkraut-Chamäleon, Seerosen-Entchen, Pfingstrosen-Strauß u.v.a. – dieses Büchlein beinhaltet neben humorvoll-zarten Versen niedliche, zum Nachmachen animierende Gebilde aus Blüten, Blättern und Gräsern.

„Was macht das Blättertier denn hier“

von Eva Häberle, Thomas Gsella,

www.knesebeck-verlag.de

www.facebook.com/KnesebeckVerlag

Instagram @knesebeck_verlag

Foto: Getty Images/iStockphoto/shironosov FLUGANGST∙SEMINAR Die Urlaubszeit ist angebrochen. Aber so manch einer leidet an Flugangst. Psychologische Hilfe, Erklärung des Sicherheitssystems – abschließend übernehmen Sie in einem Airbus A320 Cockpitsimulator sogar das Steuer. Einzelcoaching möglich.

ViennaFlight, Wien 2, 23.-25. September, Anm. 0664/283 57 71,

www.flugangst-goodbye.at

Foto: rosenburg.at k i n d e r W E L T

POKÉMON∙GO Hurra, auf dem Turnierhof haben sich Pokémons eingenistet. Kämpft mit ihnen um die Burg.

Schloss Rosenburg/NÖ, bis 30. Oktober,

Info 0 29 82/29 11, www.rosenburg.at

www.facebook.com/RenaissanceschlossRosenburg

DER∙KLEINE∙PRINZ Unter der Freiluft-Installation REGEN.WALD² tragen sieben Vorleser in sieben verschiedenen Sprachen Textpassagen aus Saint-Exupérys Meisterwerk vor.

Treffpunkt: Dornerplatz, Wien 17, 17. September, 17-19 Uhr,

www.spaceandplace.at

www.facebook.com/spaceandplace

QUAKA∙LULU∙BABY Mit der „Sage vom Donauweibchen“ startet die Saison. Musik: Die Strottern; Stimmen: Gerald Votava, Michou Friesz u. a.

Lilarum, Wien 3, ab 10. September, Karten 01/710 26 66, www.lilarum.at

www.facebook.com/lilarum

Foto: Sabine Edelbacher NÖKISS Theaterei, Geistertour oder Lamawanderland – „Klangfarben, Farbenklang“ ist das heurige Motto des vielgeliebten Festivals. Kommt und spielt mit.

NÖ-Kindersommerspiele, Herzogenburg/NÖ,

bis 4. September, www.noekiss.at

www.facebook.com/noekiss

SUCH∙MICH Die Fahrt gen Süden kann losgehen, denn dieses Buch unterhält mit ganz schön gefinkelten Such- und Denkspielen. Perfekt gegen quengelnde Rücksitzraunzer. Ab 5 Jahren. Wer kann die nachstehende Rätselaufgabe lösen?

„Such mich hier, such mich dort!“

von Andreas Röckener, www.moritzverlag.de

www.facebook.com/Moritz-Verlag

Foto: Andreas Röckener/Such mich hier, such mich dort!/Moritz Verlag 2016 Seht ihr die drei Baumbaumler?

Und einen Zahnbürstenast?

Wo ist das Baumhaus?

Wo wächst ein viereckiges Blatt?

Welcher Ast zersägt sich selbst?

Wie viele Vögel sitzen im Baum?

Und wo steckt diesmal der Fisch?

PÜNKTCHEN & ANTON Komponist Iván Eröd hat den Kinderklassiker zu einer bewegenden Oper verarbeitet.

Studio Walfischgasse, Wien 1, bis 25. Sept.,

Karten 01/513 1 513, www.wiener-staatsoper.at

www.facebook.com/wiener.staatsoper

MATTHÄUS∙BÄR Der Chansonnier Matthäus Bär rockt sich auch auf seinem zweiten Album niveauvoll in die Herzen der Kinder. Wetten, da hält auch kein Erwachsenenbein still.

"Stromgitarre, Schlagzeug, Bass", www.kinderhits.at

Instagram @maex.mad