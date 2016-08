Stuart, Englisch oder Deutsch: Wie hätten Sie es denn gerne?

Wie Sie möchten. Ich kann mit Englisch anfangen und dann wechseln wir. Oder wir sprechen Ger-misch, wie ich gerne sage. Ist das okay? You will be bloody beeindruckt.

Gerne! Wir mischen. Ihr österreichisches Lieblingswort ist angeblich Klumpert.

Ja, ich liebe Klumpert! Ein brillantes Wort, schon alleine der Klang. Bloody beeindruckt mag ich auch. Und ich sag’ gerne: Lieber Listener! Als ob es nur eine Person gäbe, die uns im Radio zuhört. So kann ich jeden persönlich ansprechen.

Deutsche Sprache, schwere Sprache? Wie geht’s Ihnen nach so langer Zeit damit?

Ich hab’ Probleme mit den Umlauten. Böheimkirchen geht, St. Pölten ist auch okay. Aber wenn ich schwül und schwul sage, ist der Unterschied oft nicht hörbar. Das kann a bit peinlich sein.

Apropos peinlich: Als ich Ihnen die Interview-Anfrage gesendet habe, wollte das Handy die englischen Wörter in deutsche umwandeln. Und plötzlich stand im Text erotisch ...

Dann hätten wir jetzt ein erotisches Meeting this morning. Aber Rainer, der Fotograf, ist ja auch noch da.

Jetzt gibt es zuerst Geschenke für Sie.

Freeman nimmt das in eine Zeitung verpackte Geschenk und öffnet es.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Dankescheeen! Kann es sein, dass das ein Buch ist? Oh ... English Tea und After Eight. I’m a Chokoholic, did you know that?

Wir haben ein bisschen recherchiert. Stimmt das Klischee, dass die Engländer ständig Tee trinken?

Ich trete mit meiner Show„An Englishman in Austria“ im Rabenhof-Theater auf. Da sprech’ ich auch über Tee. Viele Leute glauben ja, dass es in Britain jeden Nachmittag Five O’Clock-Tea gibt. Aber das stimmt nur, wenn du reich bist oder in „Downton Abbey“ lebst. (Anm.: britische TV-Serie über eine Adelsfamilie und deren Personal am Beginn des 20. Jahrhunderts)

Das ist übrigens kein Beuteltee.

Als ich vor 21 Jahren nach Österreich kam, gab es nur Schwarztee im Beutel, der mit Milch und im Glas serviert wurde. Mittlerweile ist die Vielfalt größer. Wir trinken viel Tee, aber ihr trinkt viel Kaffee. Haben Sie als Studentin auch vier Stunden im Kaffeehaus verbracht und währenddessen nur eine kleine Tasse Kaffee getrunken?

Meine Mutter hat sehr lange im Gastgewerbe gearbeitet. Die hätte mir die Ohren lang gezogen.

Ah, okay. Aber viele Leute haben das gemacht. In Britain wäre das nicht möglich. Man trinkt etwas, dann kommt der Kellner und du bestellst wieder. Oder du gehst.

Stuart, Sie wurden in der englischen Küstenstadt Blackpool geboren. Wie kam es, dass Sie von dort wegwollten?

Ich war dort, bis ich 18 war. Robert Smith von „The Cure“ stammt auch von dort und ist einer meiner Zeitgenossen. Er hat Blackpool auch mit 18 verlassen. Blackpool war ein Badeort wie Brighton, nur viel größer. Die Leute haben dort früher den Sommer verbracht, bis es in Mode war, in Spanien oder Griechenland Urlaub zu machen.

Heute ist Blackpool wie der Semmering. Die Leute wollen nicht mehr dort bleiben.

Kehrt man nicht trotzdem gern dahin zurück, wo man seine Wurzeln hat?

Ich habe ja immer woanders gearbeitet und die meisten Orte in Großbritannien sind sehr weit voneinander entfernt. Da kann man nicht so leicht auf Besuch fahren. Und wir haben nicht so viele Feiertage wie die katholische Kirche. Ein Zeitproblem.

Und ihre Familie?

Meine Eltern haben in Blackpool gelebt, bis sie starben. Sie haben mich aber im Sommer und Winter drei Wochen in Österreich besucht. Jetzt habe ich dort keine Familie mehr. Was sollte ich dort machen?

Sie kamen 1979 nach Wien, um für „Blue Danube Radio“ zu moderieren. Jetzt haben wir 2016. Warum sind Sie geblieben?

Ihr Österreicher realisiert gar nicht, was das für ein brillantes Land ist, in dem ihr lebt. Hier ist das Paradies! Alles funktioniert. Gut, wir zahlen hohe Steuern, aber die Bushaltestellen werden geputzt und die Straßen sind sauber. Österreich ist ein großartiger Platz zum Leben.

Wie haben Sie in England überhaupt von „Blue Danube Radio“ erfahren?

„Blue Danube Radio“ war unter Radioleuten in England bekannt. Wenn man einige Wochen in Österreich arbeiten und ein bisschen Ferien machen wollte, war das the place to be. Wir mussten zwar Flug und Unterkunft selbst zahlen, haben aber auch gut verdient. Es war eine gute Gelegenheit, was anderes zu sehen. Wissen Sie eigentlich, warum „Blue Danube Radio“ gegründet wurde?

Es hatte mit der UNO City zu tun.

Genau, es wurde 1979 für die Vereinten Nationen gegründet. Österreich hat eine Radiostation gebraucht, um die neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen und sie zu informieren, was in Wien los ist.

Aus „Blue Danube Radio“ wurde später der Jugendkultur-Radiosender FM4, bei dem Sie seit 2000 Moderator der Morning-Show sind. Wie kam es dazu?

Mein Boss fragte, ob ich den Job haben möchte. Und ich sagte: „Well, ich bin ein bisschen älter als eure Zielgruppe.“ Darauf der Boss: „Du bist nur ein Teenager, deshalb ist das kein Problem.“ Ich wollte ein Jahr bleiben und dann nach Australien gehen. 16 Jahre später bin ich immer noch da.

Home ist, where the Heart is ...

Meines ist ganz klar in Austria.

Obwohl Sie hier nie ausschlafen können.

Ach, ich steh’ schon so viele Jahre früh auf. Es ist doch dasselbe wie bei einem Briefträger. Der muss auch früh aufstehen. Die Österreicher sind im Gegensatz zum United Kingdom ohnehin Frühaufsteher. Banken und Büros öffnen schon um acht Uhr, in Britain erst um 9.30. I’ve always been a Morgenmensch! Ich stehe auch zwischen sechs und sieben auf, wenn ich frei habe.