Nuke-Festival muss abgesagt werden

Der schwierige Festivalsommer hat seine nächste Absage - und zwar eine große: Das für den 3. September geplante "Nuke"-Festival in Graz wurde abgesagt.

"Die Festivalsaison steht heuer vielerorts unter keinem guten Stern und der Sommer 2016 war aus Veranstaltersicht ein harter, davon wurden auch wir nicht ausgelassen", teilte der Veranstalter Arcadia am Samstagabend in einer Aussendung mit. Man habe "trotz aller Liebe zum Projekt nicht das notwendige Set Up & Feedback für dieses Jahr erhalten, um ein sinnvolles und hochwertiges Festival auf die Beine zu stellen, das euren und unseren Ansprüchen gerecht wird."

Als Headliner waren die Fantastischen Vier vorgesehen, ebenfalls angekündigt: The 1975 und Philipp Poisel. Karten können ab Montag bis zum 30. 9. zurückgegeben werden.