Bin Laden, das nette Ungeheuer

Es fällt unendlich schwer, sich Osama bin Laden vorstellen zu wollen, wie er nachts – mit Helm und Schal vermummt – Vanilleeis für seine Lieblingsfrau kaufen fährt, um es sodann auf ihre Brüste tropfen zu lassen.

"Geronimo" ist eine Zumutung. Leon de Winter ist beim Zumuten echt gut.

Es wird unerträglich, wenn sich Bin Laden nach Nine-Eleven eine Zeitlang um ein kleines, verstümmeltes Mädchen kümmert.

Er füttert es, wäscht es, er beschützt es. Leon de Winter präsentiert "die Fürsorglichkeit eines Ungeheuers".

Eine Verschwörungsgeschichte hat er geschrieben. Eine Spionagegeschichte. Für den Niederländer ungewohnt amerikanisch: Der schlechte US-Schriftsteller Tom Clancy ist mit "sowas" sehr reich geworden.

De Winter erfindet:

Bin Laden wurde 2011 in Abbottabad, Pakistan, von den Navy Seals NICHT getötet. Ein Doppelgänger war erschossen und zu den Fischen geworfen worden.

Das Weiße Haus hatte zwar die Tötung befohlen, denn Bin Laden hatte gegen Präsident Obama Kompromittierendes in der Hand bzw. auf einem USB-Stick.

Teufelsmusik

Aber die Elitesoldaten sahen das nicht ein, sie wollten keine Killer sein. Deshalb belogen sie die Welt.

Was im Buch danach geschieht, soll jetzt geheim bleiben. Es liest sich recht spannend. (Allein dafür dreieinhalb Kritikersterne ...)

Aber Bach gehört hier erwähnt. Johann Sebastian Bachs "Goldberg-Variationen", gespielt von Glenn Gould, ist der Gegenpol zum Terror.

Das afghanische Mädchen Apana, damals noch nicht verstümmelt, hatte die Musik beim US-Soldaten Tom gehört. Und geweint. Sie spürte nicht nur die Schönheit, sondern auch den Schmerz darüber, dass es nicht immer schön bleibt . Auf einem Keyboard übte sie.

Bei einem Überfall aufs amerikanische Lager haben Taliban sie verschleppt. Und bestraft wegen ihrer "teuflischen" Musikgelüste.

Sie haben Apana die Hände abgehackt und die Ohren abgeschnitten.

Vergesst Bin Laden: Sie und Bach und ein Bub, der hilft (und der Amerikaner Tom, der sich verantwortlich fühlt, weil das Mädchen erst durch ihn von Bach erfahren hat) sind das Herzstück von "Geronimo".

Übrigens ist "Geronimo" der Code, der beim Tod Bin Ladens gerufen werden sollte. Er wird gerufen. Bin Laden überlebt den Roman nicht. Sogar Elton John wirkt an seinem Ende mit. DER Elton John. Schau dir was an ...

(Passt. Leon de Winter darf einem wirklich alles erzählen ...)

Leon de Winter:

„Geronimo“ Übersetzt von Hanni Ehlers.

Diogenes Verlag. 448 Seiten. 24,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****