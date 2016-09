Das perfekte Esszimmer für jedes Sternzeichen

Habt ihr schon einmal daran gedacht, das Esszimmer nach eurem eigenen Sternkreiszeichen einzurichten? Zugegeben, hierbei handelt es um keine streng wissenschaftliche Methode. Und dennoch kann man jedem Sternzeichen einen bestimmten Wesenszug zuschreiben. Die Jungfrau mag es ordentlich, den Widder treibt es durch die Wand und der Wassermann, der mag es nun mal bunt. Ob ihr nun daran glaubt oder nicht, wir haben für euch zwölf Beispiele dafür, wie ihr euer Esszimmer entsprechend eines ganz bestimmten Charakterzugs gestaltet könnt. Ihr werdet überrascht sein.

1. Farbenfroh für den Widder

Foto: homify / SOAP designs

Das Sternzeichen Widder mag es verspielt, möchte aber gleichzeitig aber auch ein wenig aus der Masse herausstechen. Besonders helle Räume haben es diesem Sternzeichen angetan. Während das funktionale Design des Arbeitsbereichs in diesem Beispiel durchaus seine Stärken hat, ist es vor allem der Essbereich, der dem Raum eine unverwechselbare Note gibt. Das moderne Design der Stühle wirkt der knalligen Farbkontrasten wunderbar leicht und verspielt. Fast übersieht man sogar die spektakuläre Aussicht hinter dem üppig dimensioniertem Panoramafenster. Wer würde nicht gern hier Platz nehmen wollen?

2. Warme Töne für den Stier

Foto: homify / Parrado Arquitectura

Wer einen Stier im Freundschaftskreis sein eigenen nennen darf, der kann sich auf ihn verlassen. Er ist der Fels in der Brandung. Umso mehr bietet sich in einem Esszimmer für dieses Sternzeichen der Gebrauch von besonders haltbaren wie natürlichen Werkstoffen an. Die offene Wand mit ihrem Naturstein ist hier genau das Richtige. Warm in Szene gesetzt verströmt sie neben Festigkeit auch wohnliches Flair. Die aufwendig gearbeiteten Stühle wie auch der Tisch geben eine leicht rustikale Note in den Raum und runden ihn harmonisch ab.

3. Beflissen für den Zwilling

Foto: homify / Robert Gurney Architect

Die Augen stets wachsam, dürstet es das Sternzeichen Zwilling in jeder Beziehung nach mehr - ansonsten langweilt es sich schnell. Das moderne Esszimmer mit ihrem dunklen Metall-Elementen und ausladenden Glasflächen scheint auf den ersten Blick weder funktional noch besonders einladend zu sein. Das aber macht es gerade interessant. Und dank des warmen Furniers der Bücherregale sowie der Bücher selbst, bekommt dieses Esszimmer dennoch etwas sehr heimisches. Die perfekte Mischung aus gewagter Moderne und warmer Tradition - wunderbar untermalt von viel natürlichem Licht. Genau nach dem Geschmack des Zwillings.

4. Familiär für den Krebs

Foto: homify / FEF Arquitectas

Das Sternzeichen Krebs mag es besonders familiär, so heißt es. Ein Esszimmer, das neben modernem, funktionalem Design, aber durchaus aus natürliche Werkstoffe wie zum Beispiel Holz verwendet, das scheint genau das Richtige zu sein. Während also Stauraum und Arbeitsflächen durchaus methodisch angegangen werden dürfen, so kann man in einem Krebs-Esszimmer durchaus auch rustikale Anleihen entdecken, zum Beispiel einen schönen Holztisch wie in diesem Beispiel. Gemeinsam mit dem Boden wärmt er den Essbereich und lädt ganz von selbst zu Tee, Kaffee und selbstgebackenen Plätzchen ein.

5. Luxus für den Löwen

Foto: homify / Nash Baker Architects Ltd

Stolz als charakterliche Eigenschaft. Für das Sternzeichen Löwe ist sie Segen und Fluch zugleich. Übertragen auf das Esszimmer-Design kann dies folgerichtig nur eins bedeutet: Luxus. Für den König der Steppe, natürlich nur im übertragenen Sinne, darf es also auch im Essbereich gern ein wenig üppiger zugehen. Aufwendige Innenraumgestaltung gepaart mit hellen gedeckten Farben. Der großflächige Spiegel sorgt zudem dafür, dass wirklich jede Ecke des Raumes perfekt ausgeleuchtet und in Szene gesetzt wird.

6. Modern für die Jungfrau

Foto: homify / VISMARACORSI ARQUITECTOS

Wer eine im Sternzeichen der Jungfrau geborene Mutter hat, der weiß: Ordnung und Sauberkeit sind zwei ihrer liebsten Leidenschaften. Dies treibt sie angeblich gern auch bis zur Perfektion. Nichts weniger ist also auch von einem Esszimmer-Design zu erwarten, dass der Jungfrau gefallen will. Helle, neutrale Farben, die den Essbereich sauber und aufgeräumt erscheinen lassen sind hier also die erste Wahl. Zudem klar und übersichtlich arrangiert, fällt die Entscheidung des Küchenplaners leicht: ein modernes Küchen-Design sollte es sein. So wie in diesem Beispiel. Das teilweise schon minimalistisch anmutende Interieur lässt gewiss nicht nur Jungfrauen-Herzen höher schlagen.

7. Ein guter Stil-Mix für die Waage

Foto: homify / Hall + Bednarczyk Architects

Ein guter Stil-Mix kann jedem Raum das nötige Etwas verleihen. Das gilt auch für das Esszimmer. Das Sternzeichen Waage steht in dem Ruf, ebenfalls besonders das Ausgleichende zu suchen. Eklektisch gestaltete Essbereiche wie auch einheitlich durchgestylte, die kommen für die Waage nicht in Frage. Die Mischung macht es eben. Angeblich verfügen Waagen zudem über einen großen Freundeskreis. Was also bei allem Mix nicht fehlen darf: ein großer Esstisch, an dem auch wirklich jeder Platz findet.

8. Erdtöne für den Skorpion

Foto: homify / Concept Interior Design & Decoration Ltd

Dieses Esszimmer-Design besticht durch seine Ruhe. Die erdigen Fassadentöne sowie der Polsterstühle entspannen den Gast. Das ist genau die Art von Einrichtung, die auch einem Skorpion gefallen könnte. Nicht nur, dass echte Skorpione tatsächlich auf dem Boden leben, auch dem menschlichen Skorpion-geborenen sagt man nach, voller Energie zu sein. Umso wichtiger also, einen Raum zu schaffen, der dieses besondere Sternzeichen zu beruhigen vermag. Man beachte übrigens das spektakuläre Kerzen-Deckenlicht!

9. Luftig-leicht für den Schützen

Foto: homify / Deja Ooh

Ein Esszimmer braucht neben den entsprechenden Sitzmöbeln, dem Tisch und etwas Stauraum eigentlich nicht mehr viel. Wie wahr diese Worte tatsächlich manchmal sind, zeigt dieses wunderbare Beispiel. Einerseits unglaublich modern dank der Bezüge und der Metallelemente, verströmt es dank des schweren Holzes zudem den Charme des Traditionellen. Dass es sich hierbei um zwei Klappstühle handelt, sieht man erst auf den zweiten Blick. Perfekt für das Sternzeichen Schütze übrigens, denn dieses liebt vor allem die Leichtigkeit und die Lebensfreude. Wer würde hier nicht gerne ein wenig mehr Zeit verbringen wollen, als eigentlich geplant?

10. Klare Struktur für den Steinbock

Foto: homify / Russell Taylor Architects

Hat er sich erst einmal etwas vorgenommen, dann will er es angeblich auch unbedingt erreichen. Das sagt man dem Tierkreiszeichen Steinbock als Wesenszug zumindest nach. Wer jedoch Erfolg haben will, der muss systematisch vorgehen, braucht wenigstens einen Plan. In einem Esszimmer für den Steinbock ist also die klare Aufteilung besonders wichtig. Das bedeutet nicht, dass das Design nicht auch mutig bis spektakulär sein darf. Dieses Beispiel ist der beste Beweis. Einerseits klar gegliedert, wirkt der gesamte Raum dennoch sehr dynamisch dank des Dachfenster direkt über dem Esstisch.

11. Gesellig für den Wassermann

Foto: homify / degoma

Das Sternzeichen Wassermann braucht vor allem eines: Freiheit und Unabhängig. Zwar ist es auch ein sehr soziales Zeichen, doch braucht es die Freiheit, um vor allem auch seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können. Während andere Sternzeichen also entweder den Ausgleich suchen oder sich für eklektisches Design begeistern können, sitzt der Wassermann irgendwo dazwischen. Einerseits aufwendig, andererseits minimalistisch. Einerseits modern, andererseits rustikal. Das perfekte Wassermann-Esszimmer ist insofern von Harmonie geprägt, als dass sie viele verschiedene Elemente in sich vereint, die man in dieser Kombination so gar nicht erwarten würde. In diesem Beispiel sind es die absolut trendy Deckenleuchten, die in einen Bereich hineinragen, der aussieht, als wäre er spontan auf einem Flohmarkt zusammengestellt worden. Und doch wirkt es sehr einladend. Perfekt für den Wassermann.

12. Verträumt für den Fisch

Foto: homify / Sucursal urbana universo Sostenible

Den eigenen Tagträumen nachhängen. Besonders empfindsam gegenüber seinen Mitmenschen zu sein. Beides sagt man dem letzten der 12 Tierkreiszeichen nach: dem Fisch. Durchaus mit exzentrischen Tendenzen ausgestattet, genießt dieses Sternzeichen eher das zurückhaltende Design. Was liegt also näher als ein Esszimmer, deren mediterrane Gestalt an das genau das erinnert, wo sich der Fisch sich am wohlsten fühlt? Das kräftige Blau der Farbwand beruhigt den Raum zudem. Ein Hauch von Küstenluft weht durch diese kleine Küche samt Essbereich - und das liegt nicht nur an der Treppe.

