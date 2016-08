Bald ist es wieder soweit und die beste Gin&Tonic Party, das Afterwork Clubbing der Extraklasse startet (langsam) in den Herbst.

Diesmal, nach der Sommerpause bei Workatonic - let the autumn beGIN - die größte GinParty des Landes (in & outdoor) wieder mit dabei:

Der Top Kesselbrüder Wien Gin , der Wiener Gin der Spitzenklasse, der uns den Abend lang begleiten wird.

Natürlich ist die coole Kesselbrüder-Kombo am 8. September auch live vor Ort und feiert kräftig im Hilton Vienna mit.

Drei Freunde haben sich entschlossen, ihre Liebe zur Stadt Wien auf eine ganz spezielle Art und Weise der Öffentlichkeit näher zu bringen. Ihr Leitsatz sagt sehr selbstbewusst schon alles aus: Wir sind Wiener Kesselbrüder! In der Laborbrennerei der Freunde entstand über langjähriges Experimentieren der Wien Gin, welcher durch seine Holundernote und seine exzellente Fruchtnote den typischen Wacholderbeeren-Geschmack äußerst positiv unterstützt.

Wien Gin vereint alle Besonderheiten von Wien: verspielt, anmutig, spritzig, frech, traditionsbewusst und doch modern, sowie unverwechselbar charmant und ist ein Trinkerlebnis der besonderen Wiener Art.

Willkommen bei Work-A-Tonic, liebe Kesselbrüder :-) www.kesselbrueder.com