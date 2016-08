Ladies only!

Die Damenwiesn am Münchner Oktoberfest hat lange Tradition. Was die Münchnerinnen können, können die Wienerinnen schon lange, dachte sich Sonja Kato-Mailath-Pokorny und organisiert am 6. Oktober bereits zum zweiten Mal die Wiener Damenwiesn.



"Das Wiener Wiesn-Fest ist aus Wien nicht mehr wegzudenken, für zwei Wochen ist die ganze Stadt im Trachtenfieber. Gerade wir Frauen suchen nach jeder Gelegenheit unsere Dirndln auszuführen. Die Wiener Damenwiesn bietet dafür den besten Anlass - obendrein geht es um Networking und Charity", so Sonja Kato-Mailath-Pokorny. Der Reinerlös geht an Pink Ribbon. Die Wiener Damenwiesn am 6. Oktober 2016 ist ein Ladies only Event und nur wer eine der heissbegehrten Einladungen bekommt, kann auch dabei sein.



Zur Wiener Wiesn

Zum sechsten Mal öffnet dieses Jahr das Wiener Wiesn-Fest vom 22. September bis 9. Oktober seine Pforten vor der einzigartigen Kulisse des Wiener Riesenrades auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.wienerwiesnfest.at