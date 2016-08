Wiener Wirte werben für Van der Bellen

Eine hochprozentige Wahlkampf-Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen haben sich einige Wiener Gastwirte überlegt: In den Lokalen Statt-Beisl im WUK, Hawidere, Brauhund, The Dogstar, Jetzt und Shamrock & the Dogstar fließt ein Teil der Einnahmen direkt als Wahlkampfspende an den ehemaligen Grünen-Parteichef.

Von jedem großen Glas "Domrep Pils" der "Collaps Brewery" werden 50 Cent abgezeigt. Es gibt aber auch eine alkoholfreie Variante der Unterstützung: Für jedes große Soda Zitron spendet die Facebook-Initiative "Wiener Lokale für Van der Bellen" ebenfalls 50 Cent.

Wie die Wiener Gratiszeitung heute berichtet, erhält die Aktion von den Gästen hohen Zuspruch.