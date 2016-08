Warum Backen das verstaubte Image abgelegt hat

Amerika ist anders. Dort entfalten Backkünste sogar wahlentscheidende Wirkung. Und zwar immer, wenn im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen landesweit der "Presidential Cookie Poll" stattfindet. Die Ehepartner der Kandidaten reichen für den Bewerb der Kochzeitschrift Family Circle Keksrezepte der Familie ein, die Leser backen nach und voten für die besseren Cookies.

Foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS Außer einem Ausreißer im Jahr 2008 machte seit 1992 immer das Gebäck der späteren Präsidentenfamilie das Rennen. Heuer gibt es zudem eine Premiere: Mit Bill Clinton bäckt erstmals ein Mann für die Nation. Er tritt mit den "Clinton Family’s Chocolate Chip Cookies" gegen "Melania Trump’s Star Cookies" an.

Die Lust am Nachbacken süßer und pikanter Rezepte hält auch abseits von Wahlkämpfen an. Backen ist der Mega-Trend der vergangenen Jahre. Immer mehr Menschen entdecken in einer hochtechnisierten Welt mit industrialisierter Lebensmittelproduktion Selbstgebackenes wieder. Der Unterschied zu früher: Aus einer selbstverständlichen, notwendigen Alltagstätigkeit ist ein Akt der Sinnlichkeit, der ungewohnten und umso genussvolleren Hand-Arbeit, geworden. Beispiele gefällig? Teige werden geknetet; die faszinierende Metamorphose eines im Backrohr aufgehenden Teiges; oder das Wunder, wenn sich Kuchencremen alleine durch beständiges Rühren zu einer homogenen Masse verbinden. (Lesen Sie den Artikel unter der Bildergalerie weiter.)

Top 7: Back-Trends

Die hübschen Schichttorten ohne Glasur dürfen auf keinem Fest fehlen: Mit der halbfertigen Optik passen sie perfekt zu Shabby-Chic, Blumen und Früchten als Deko. Rohe Schokolade wird nicht über 42 Grad erhitzt, so sollen alle Nährstoffe erhalten bleiben. Durch das Zufügen von Kakaobutter oder Öl wird sie cremig. Noch dazu vegan! Von wegen auf die Größe kommt es an: Ob Mini-Cupcake, Guglhupf oder Schichttorten – die Desserts müssen heuer in Miniaturform am Teller serviert werden. Je reicher die Tafel gedeckt, desto besser. Wer auch immer Kuchen und Brot im Glas erfunden haben mag, ihm gebührt unser Dank: Die Flaschen und Rexgläser machen sich gut als Geschenk und sehen am Tisch stylisch aus. Ein kleines Glas kommt für ca. 25 min in den Backofen. Der New Yorker Koch Darren Wong serviert den "raindropcake" auf einem Blatt mit gerösteten Sojabohnen. Das Geheimnis ist Agar Agar und Mineralwasser. Schmeckt leider nach nichts. Der Hype um die kleinen Kuchen am Stiel ist bei uns nie angekommen. In den USA dominierte das Backbuch von Erfinderin Angie Dudley lange die Bestseller-Listen. Angesichts der Tatsache, dass es Cupcakes seit 1796 gibt, kann man eigentlich nicht von Trend sprechen. Die bunten Muffins mit Buttercreme sind seit "Sex and the City" der Renner. Auch in pikanten Varianten ein Hingucker.

Am liebsten backen wir einen Blechkuchen

Foto: womue - Fotolia/Fotolia/Wolfgang Mücke Ein Ende der Faszination fürs Backen ist nicht in Sicht, das zeigen etwa konstant hohe Einschaltquoten bei Kochshows. In Großbritannien boomt seit 2010 der nationale Kochbewerb "The Great British Bake-off" auf BBC. Auch Promis bleiben nicht verschont. Jüngst gestand Schauspielerin Kate Hudson, lieber bei Kochshows als Filmen vor dem Fernsehapparat abzuhängen. Dass auch Stars leidenschaftlich gern backen und dann ihre Kollegen in den Genuss des Backwerks kommen, überrascht nicht besonders. Einen leidenschaftlichen Bäcker hat doch fast jeder im Kollegenkreis, egal ob am Filmset oder im Büro.

Die Backlust der Österreicher belegen Statistiken. Pro Person und Jahr fabrizieren sie 38 "Backwerke", ergab eine Studie (1025 Teilnehmer) des Backmittelherstellers Dr. Oetker im Februar 2016. Auf den Spitzenplätzen liegen dabei Blech- und Marmorkuchen sowie Apfelstrudel. Bereits an vierter Stelle rangieren moderne Muffins.

Als Rezeptfundus hat das Internet in manchen Kreisen bereits Familienrezepte und Kochbücher abgelöst. Drei Viertel der jungen Bäcker suchen Backanleitungen vorrangig online – am häufigsten auf einschlägigen Websites, gezielt in Netzwerken und immer öfter über Blogs.

"Ich will gute, alte Rezepte ins 21. Jahrhundert holen und ihnen das gewisse Etwas geben."

Foto: levers2007/iStockphoto Dort hat sich eine Foodie-Szene gebildet, die ihre Kreationen auch optisch gekonnt ins Bild rückt. Karin Buhl inszeniert ihre süßen Backwerke in ihrem Back-Blog zum Beispiel in Pastellfarben. "Das ist meine Corporate Identity." Schon immer habe sie gerne gebacken, seit drei Jahren teilt die 53-Jährige aus dem norddeutschen Oldenburg ihre Rezepte auch öffentlich. "Es ist schön, wenn Menschen damit zusammengebracht werden." Auch für sie regt Backen alle Sinne an. "Ich will gute, alte Rezepte ins 21. Jahrhundert holen und ihnen das gewisse Etwas geben."

Iris Frank postet Süßes und da ausschließlich vegane Rezepte. Im Vorjahr gewann die 25-Jährige damit den AMA Foodblog-Award in der Kategorie Süßes. Ihren Blog sieht sie als Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Gerade bei vegan lebenden Naschkatzen sind Backtipps gefragt. "Da kann ich mich austoben. Man kommt erst langsam drauf, was als Bindemittel funktioniert, zum Beispiel Bananen oder Leinsamen statt Eiern."

Mit Sauerteig im Gepäck reisen

Foto: /Stuart Jenner/iStockphoto Viele Selberbäcker von heute sind auf der Suche nach dem Geschmack von früher – gerade wenn es um Brot geht. "Gutes Brot ist nichts weiter als Mehl, Wasser, Salz und Hingabe. Es braucht Zeit, aber die Freude, die du beim Backen und Servieren deines eigenen Brotes empfindest, ist unglaublich", sagt Malin Elmlin. Die Schwedin bäckt mehrmals pro Woche Sauerteigbrote – und hat mit ihrem "Bread Exchange Project" eine Art Tauschring mit Menschen in aller Welt aufgebaut. Auf ihren Reisen hat sie immer Sauerteig im Gepäck – der dann gebacken und mit Einheimischen verspeist wird. "Ich erlebe dabei inspirierende Begegnungen und erweitere meinen Horizont."