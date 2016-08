Ein Land im Zuckerrausch – trotz der Mehlspeis-Tradition in Österreich gab es noch nie einen Backwettbewerb im großen Stil. Das möchten Martina und Karl Hohenlohe, die Herausgeber des Restaurantführers Gault&Millau, ändern: Ab 5. September suchen sie die besten Hobbybäcker Österreichs. In zwei Kategorien – Mehlspeise und Brot – laden Teilnehmer ihr Lieblingsrezept mit Foto hoch (martinahohenlohe.com, Einsendeschluss: 7. 10. 2016).

Alle Zuckergoscherln sind dann via Facebook aufgerufen, über das beste Rezept abzustimmen. Aus diesen wählt Gault&Millau die zehn besten aus. Die Finalisten treffen am 15. November im Palais Coburg aufeinander: Vor einer Jury müssen sie zwei Rezepte vor Publikum nachbacken (Ticket im Vorverkauf 19 €, bei Gault&Millau erhältlich). In der Jury sitzen Martina Hohenlohe, Demel-Chef-Zuckerbäcker Dietmar Muthenthaler, Ströck-Pâtissier Pierre Reboul, Haubenkoch Silvio Nickol und TV-Koch Johann Lafer. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Abendessen für zwei Personen im Hauben-Restaurant "Silvio Nickol". Die Siegerkreation wird bei Ströck erhältlich sein.

Längster Apfelstrudel

Für Unterhaltung während des Backwettbewerbs sorgen Konditoren, die den längsten Apfelstrudel des Landes herstellen werden. Jeder Gast, der einen Strudel mitnimmt, bekommt eine Gratis-Eintrittskarte.