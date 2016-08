Salz & Pfeffer: Punks im Fischerhaus

Vergangenen Mai machten zwei unerfreuliche Nachrichten die Runde: Einerseits war dem „Fischerhaus“ an der Höhenstraße der Betreiber abhanden gekommen, andererseits hatte Patrick Müller, ehemaliger „Silent Cooking“-Koch und seit einem Jahr im fabelhaft unkonventionellen, kleinen „punks“ engagiert, Probleme mit den Behörden: Sie forderten Betriebsanlagengenehmigung und Überwindung der üblichen bürokratischen Hürden.

Synergetische Lösung: Müller verlegte das „punks“ kurzerhand ins verwaiste Fischerhaus. Der Anarcho-Koch in der gestylten Wienerwald-Lounge, geht das? Und wie das geht. Der große, holzbefeuerte Herd steht auch bei Müller im Mittelpunkt, hier bäckt er Brot, hier drin gart er den Karpfen in Miesmuschelsud zu sagenhafter Zartheit.

Bekommen kann man entweder ein paar Einzelgerichte oder – und so ist es eigentlich gedacht – das Menü mit zehn kleinen, köstlichen, typischen Patrick Müller-Gängen (55 €). Wildkräutersalat mit Gartenmelde, Sauerampfer und Klee, zum Beispiel, die er und Partnerin Anna Schwab auf den Wiesen rundherum pflücken, Rote und Chiogga-Rüben mit Erdnüssen, Marillen und intensiver Rübencreme, butterweiche Sardinen mit Gurkengemüse, marinierte Lachsforelle mit Paradeismark und Rettich, Brennnessel-Lasagne, Milz-Paté, geschmorten Brustspitz mit Linsen und Knochenmark und dann eben diesen Karpfen.

Der am Sonntag übrigens am besten sei, meint Müller, weil die Saucen und Sude da schon drei Tage köcheln. Zu trinken gibt’s ein paar tolle Natural Wines, die Terrasse ist ein Traum. Bis Ende Oktober ist noch offen.



Punks im Fischerhaus, Wien 19, Höhenstr./Rohrerwiese,

Tel: 01/440 22 58,

Fr 17-22, Sa, So 11-22,

www.fischerhaus.co.at

Max. Küche 27 35 Keller 6 10 Service 13 15 Atmosphäre 15 15 Preis/Wert 17 20 Familie 5 5 83 100

florian.holzer@kurier.at