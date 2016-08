Die Woche 34

Wussten Sie, dass sich Bayern-München-Torhüter Manuel Neuer (ja richtig, der meist etwas wortkarge Teamkollege von David Alaba) gerade eine Multimillionen-Villa ans Ufer des Tegernsees bauen lässt? Und dabei prompt mit der obersten Baubehörde (Bürgermeister!) über Kreuz kam, weil er den ohnedies nicht unterdimensionierten Bau noch größer und pompöser wollte, als es die Bauordnung zulässt?!

Freddie Mercury hingegen, der legendäre und vor 25 Jahren viel zu früh verstorbene Frontman der Rockband Queen, war ja auf der Bühne so ziemlich das komplette Gegenteil von Manuel Neuer. Mercury war laut, schrill, oft aufdringlich und mit einer einzigen Geste raumfüllender als es Manuel Neuer in seinem Luxus-Landhaus je sein wird. Und abends, wenn er seine Show hinter sich hatte, ging er nach Hause zu seiner damaligen Lebenspartnerin (ja, richtig gehört, zu diesem Zeitpunkt lebte Herr Quecksilber noch in einer heterosexuellen Beziehung), sie kochte Steaks oder Irish Stew und dann saß man gemeinsam vor dem Fernseher und sah Game Shows und Soap Operas.

Glauben Sie beides nicht? Ist aber so! Nachzulesen in der neuen freizeit und auf freizeit.at.

Viel Spaß dabei! Und ein schönes Wochenende!