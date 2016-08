So entspannt kann man am Arbeitsplatz sein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.

Wer auch im Büro die Urlaubszeit weiter genießen möchte,

sollte diese Tipps beachten.

Pausen sind ein Muss

Zeitdruck und viele Arbeitsaufgaben sorgen

oft für Stress.

Regelmäßige Pausen helfen uns bei der Konzentration.

Empfehlenswert sind Ruhepause alle 2 Stunden.

Wenn man ein paar Tage diese kurzen Pausen einhält,

merkt man dann einen kleinen Unterschied.

In Bewegung bleiben

Der Alltag im Büro ist oft einseitig,

jeden Tag dieselben Aufgaben.

Alleine das Aufstehen vom Schreibtisch,

der Gang zum Drucker,

oder zur Kaffeemaschine,

oder in ein anderes Stockwerk,

ist eine sinnvolle Möglichkeit für eine kurze Pause.

Man sollte darauf achten, den Arbeitsweg

mit viel Bewegung zu verbinden.

Mit Yoga das Gleichgewicht fördern

Wer an der Ausgeglichenheit von Körper und Seele

arbeiten möchte, kann das mit Yogaübungen machen.

Entweder macht man die Übungen vor der Arbeit

oder nach der Arbeit.

Das beugt Stress vor und man lernt,

was der eigene Körper braucht.

Wer arbeitet, muss auch schlafen

Schlaf ist für einen Stressfreien Arbeitstag wichtig.

Oft sind Überstunden und private Verpflichtungen

die Ursache für Schlafmangel.

Neben dem Essen und der Bewegung,

ist auch ausreichend Schlaf wichtig.

Im Schlaf erholt sich der Körper,

und liefert neue Kraft für den Tag.

Dadurch ist man weniger für Stress anfällig

und verhindert ein Burn-Out zu bekommen.

Burn-Out bedeutet, dass man körperlich

und seelisch keine Kraft mehr hat.

Die Nerven füttern

In stressigen Zeiten vergisst man auch oft auf die Ernährung.

Aber gerade wenn man eine starke berufliche Belastung hat,

muss man auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Am besten, man isst leicht verdauliche Sachen,

so belastet man den Magen weniger.

Zum Beispiel:

Pflanzliches Eiweiß: Quinoa, Hirse, Tofu

oder tierisches Eiweiß wie Hühnerfleisch.

Es wäre gut, wenn man alle 2 Stunden

eine Kleinigkeit zu sich nimmt.

So halten wir den Stoffwechsel und die Verdauung

am Laufen und der Körper ist weniger gestresst.