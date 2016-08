Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Bundespräsidenten-Stichwahl wird

am 2. Oktober wiederholt.

Damit dabei nichts schief geht

gibt es Vorgaben für die Wahlen,

die genau befolgt werden müssen.

Die Vorgaben für die Bundespräsidenten-Wahlen

sind vom Verfassungsgerichtshof.

Weil bei der 1. Stichwahl zu früh ausgezählt wurde,

gibt es jetzt strengere Regeln.

Eine dieser Vorgaben verbietet es, dass vor Wahlschluss um 17 Uhr

das vorläufige Wahlergebnis bekanntgegeben wird.

Außerdem dürfen keine Fotografen

und keine Journalisten im Wahllokal sein,

während Politiker wählen.

Der Verfassungsgerichtshof glaubt nämlich,

dass nur die Anwesenheit von bestimmten Personen

das Wahlergebnis beeinflussen könnte.

Außerdem dürfen weder Politiker, noch

andere Menschen den Wahlzettel nach dem Ankreuzen

selber in die Wahlurne einwerfen.

In den Vorgaben steht nämlich, dass der Wahlzettel

dem Wahlleiter übergeben werden muss.

Deswegen wurde auf allen Wahlurnen ein Aufkleber angebracht,

mit der Aufschrift: „Wahlkuvert durch Wahlleiter

oder Wahlleiterin einzuwerfen“.

Auch für die Wahlkarten gibt es strenge Regeln

Die Wahlkarten müssen außerdem bis zur Auszählung

in einem versperrten Raum aufgehoben werden.

Wahlkarten dürfen schon

am Sonntag vorsortiert werden.

Ausgezählt darf aber erst am Montag werden.

Menschen, die eine Wahlkarte anfordern, müssen

jetzt auch ganz genau begründen, warum

sie nicht ins Wahllokal gehen können.

Die Gründe dafür werden allerdings nicht überprüft.

Ausgezählt werden darf vom Wahlleiter mit Hilfsarbeitern,

falls die Wahlbeisitzer nicht erscheinen.

Die Hilfsarbeiter dürfen zwar helfen, die Wahlkarten zu öffnen,

aber nur, wenn Mitglieder von der Wahlbehörde dabei sind.