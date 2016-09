Österreich muss heute gewinnen

Link zum Original-Kurier-Artikel

Die Fußball-WM in Russland beginnt erst 2018.

Die Vorrunden beginnen aber schon heute für Österreich.

Um bei der WM dabei zu sein, muss Österreich viele

Vorrunden-Spiele gewinnen und damit viele Punkte holen.

Der erste Gegner von Österreich ist Georgien.

Das Spiel beginnt heute um 18 Uhr.

Es wird auf dem Fernsehender ORF 1 gezeigt.

Bei den Vorrunden zu der EM 2016 in Frankreich

war Österreich gut.

Aber in den Endrunden nicht mehr.

Der Team-Chef Marcel Koller hofft,

dass sie wieder zu ihrer Stärke finden können.

Vor allem, weil Österreich in den letzten Spielen nicht so gut war.

Der neue Team-Kapitän Julian Baumgartlinger findet,

dass es Zeit für einen Neustart ist.