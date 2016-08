Model sagt ,,Ich wollte nicht mal Wasser trinken"

Link zum Orignal-KURIER-Artikel



Mit 15 Jahren freute sich das Model Kayley Chabot

sehr auf den Beruf als Model.

Aber ihre Hüften waren zu breit,

meinte das Modelmanagement.

,,Ich hörte, wie sie mich fett nannten,

und hab nichts mehr gegessen."

Sie hat nur sehr wenig gegessen

und 5 Stunden Sport pro Tag gemacht.

Ihre Haare fielen aus und sie wurde oft bewusstlos.

Sie traute sich nicht einmal, Wasser zu trinken.

Die Menschen in ihrer Umgebung haben

geglaubt, dass sie das machen muss,

um ein erfolgreiches Modell zu sein.

Deshalb hat niemand etwas unternommen.



Selbstmord

Monate später brach das Model zusammen

und sagte ihrer Mutter, dass sie nicht mehr leben wollte.

Sie begann daraufhin eine Psychotherapie.

Die Psychotherapie brach sie ab.

Sie sagte, es geht ihr wieder gut.

Zurück in New York in der Modewelt,

wurden Drogen und Alkohol für sie unverzichtbar.



2014 kam der endgültige Zusammenbruch.

Nach ihrer letzten Modenschau

bei den Mode-Wochen in New York flog sie nach Kanada zurück,

und war seit dem nicht mehr in New York.

Heute geht es ihr wieder besser,

sie hält ihren Körper mit gesundem Essen und Sport in Form.

Aber sie hungert nicht mehr.