Millionen-Hilfe für Aleppo wurde beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heute Dienstag, 30. August wurde im Ministerrat beschlossen,

dass die syrische Stadt Aleppo

2 Millionen Euro Hilfsgelder bekommt.

Dort herrscht schon seit Jahren Krieg.

1 Million soll an das internationale Rote Kreuz gehen

und die andere Million an

die österreichischen Hilfsorganisationen.

Sie sollen die Menschen in Aleppo medizinisch versorgen.

Im Mittelpunkt steht die Versorgung von Kindern in Aleppo.

Das SOS-Kinderdorf ist die einzige Hilfsorganisation,

die noch direkt in Aleppo tätig ist.

Das SOS Kinderdorf arbeitet mit der Organisation

Syrisch-Arabischer Roter Halbmond zusammen.

Sie versorgen gemeinsam

ungefähr 12.000 Menschen mit Lebensmitteln.

SOS-Kinderdörfer sollen mit dem Geld in sicheren Gebieten

in der Nähe von Aleppo aufgebaut werden.

Auch für das Erneuern von Schulen

soll das Geld ausgegeben werden.

Außenminister Sebastian Kurz sagt, dass Österreich

Syrien weiterhin unterstützen wird, den Menschen zu helfen.

Sebastian Kurz sagt auch,

dass zurzeit Maßnahmen vorbereitet werden,

um die Menschen auch in den Gebieten versorgen zu können,

die am stärksten umkämpft sind.

In Aleppo beherrschen syrische Regierungstruppen

den westlichen Teil der Stadt.

Den östlichen Teil beherrschen verschiedene Gruppen

von Gegnern vom syrischen Staatschef Bashar al-Assad.

275.000 Menschen im östlichen Teil von Aleppo

bekommen keine medizinische Versorgung, Essen und Trinken.