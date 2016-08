Mann bezahlt alle Strafen für Burkini-Trägerinnen

Link zum Original-Kurier-Artikel

Seit kurzem müssen Frauen in der französischen Stadt Nizza

Geld-Strafen bezahlen, wenn sie am Strand einen Burkini tragen.

Die Strafe beträgt 38 Euro.

Burkini besteht aus den Wörtern Bikini und Burka.

Eine Burka ist eine Vollverschleierung für den ganzen Körper.

Ein Burkini ist also ein langer Anzug aus Schleiern, der beim

Baden getragen wird.

In der muslimischen Religion müssen Frauen

ihren Körper verschleiern.

Es gibt auch muslimische Frauen, die sich nicht ganz verschleiern.

Sie lassen ihr Gesicht frei, aber das reicht vielen

öffentlichen Einrichtungen nicht.

Viele Menschen fühlen sich in der Nähe von anderen

Menschen unwohl, wenn diese verschleiert sind.

Deswegen verlangen sie ein Verbot für die Burka.

In Frankreich gibt es in 15 Städten schon ein Verbot für den Burkini.

Genauso wie in der französischen Stadt Nizza am Strand.

Wenn Frauen da einen Burkini tragen,

müssen sie 38 Euro Strafe zahlen.

Es kann auch passieren, dass sie dazu gezwungen werden,

den Strand zu verlassen oder den Burkini auszuziehen.

Ein Mann aus Algerien bezahlt schon seit Jahren

die Strafen für Frauen die eine Burka tragen.

Dasselbe hat er jetzt für Frauen vor, die einen Burkini tragen.

Der Mann heißt Rachid Nekkaz.

Er hat schon 230 000 Euro für die Strafen

von Burka-Trägerinnen bezahlt.

Er selbst mag Burkas nicht und findet,

wenn muslimische Menschen in Europa leben wollen,

sollten sie so leben wie alle anderen.

Er sagt: "

Auch, wenn ich nicht mit diesen Frauen übereinstimme,

werde ich bis zu meinem Tod dafür kämpfen,

ihnen Meinungsfreiheit garantieren zu können".

Damit meint er, auch wenn er Burkas nicht gut findet,

kämpft er dafür, dass Frauen Burkas tragen dürfen wann sie wollen.

Weil das Meinungs-Freiheit für ihn bedeutet.