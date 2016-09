Das Geschäft mit der Vitamin-Zigarette

Link zum Origenal-KURIER-Artikel

Wer auf der Internet-Seite Instagram ist,

kennt die ,,Vitastik“ vielleicht schon.

Die „Vitastik“ ist eine bunte Zigarette die Vitamine enthalten soll.

Leute fotografieren sich mit der Zigarette,

und geben die Fotos auf die Internet-Seite.

Besonders Jugendliche finden das cool

Die Zigarette ist nicht wie die normalen,

sie enthält kein Nikotin und kein Tabak.

Das bunte Stäbchen kann trotzdem gefährlich sein, sagen Experten.



Nachteile

„Vitastik“ ist ein Suchtmittel.

Kinder und Jugendlich glauben es wäre cool,

aber es kann auch ist ein Einstig für die echten Zigaretten sein.

Das heißt, Experten befürchten,

das auch Nichtraucher nun mit dem Rauchen anfangen,

weil die Werbung so tut, als wäre das cool.

Auch das Bundesministerium für Gesundheit sagt:

Kinder und Jugendliche üben damit das Rauchen

und fangen so schneller mit richtigen Zigaretten an.

Deshalb soll man besser die Finger davon lassen.