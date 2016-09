Angela Merkel - Wir schaffen das

Bastian Schweinsteiger hat sein letztes Spiel gespielt - 02.09.2016

Am Mittwoch, 31. August hat Bastian Schweinsteiger sein

letztes Spiel in der deutschen Fußball-Mannschaft gespielt.

Danach beendete er seine Karriere

als Fußballspieler und Mannschafts-Kapitän

in der deutschen National-Mannschaft.