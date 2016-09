10 Restaurant-Tipps für die laufende Restaurant-Woche

Link zum Original-KURIER-Artikel

70 Wiener Restaurants machen diesen Herbst bei der Restaurant-Woche mit.

Ein Restaurant ist ein Gasthaus.

Bei der Aktion, die am Sonntag zu Ende ist,

bieten teure Restaurants ihr Essen für weniger Geld an als sonst.

Wenn man in ein Hauben-Restaurant geht, zahlt man einen Aufschlag für das Essen.

Die Haube ist eine Auszeichnung für ein gutes Restaurant.



Hier stehen die 10 besten Restaurants



Restaurant Clementine im Glashaus

Das Restaurant hat einen der schönsten Gärten in der Stadt,

und für den Abend wenn es kühl ist, gibt es Heizgeräte und Decken.

Das Restaurant ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Coburgbastei im Glashaus 4

im 1. Bezirk in Wien

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag von 7 Uhr bis 22:30.

Bar On Market

Nach einer kurzen Sommerpause hat die Bar wieder geöffnet

und bietet einen neuen Gastgarten und sehr gute Getränke.

Die Bar ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Linke Wienzeile 36

im 6. Bezirk in Wien

Öffnungszeiten

Jeden Tag von 8 Uhr bis 2 Uhr in der Früh



Restaurant Dots im Brunnerhof

Das Essen im Dofs ist eigentlich sehr teuer aber in den Restaurant-Wochen

zahlt man auch hier weniger.

Adresse:

Kahlenberger-Straße 1 / Ecke Greinergasse

im 19 Bezirk in Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 17 Uhr bis 24 Uhr Mitternacht

Freitag 17 Uhr bis 1 Uhr in der Früh

Samstag 12 Uhr bis 1 Uhr in der Früh

Sonntag 12 Uhr bis 24 Uhr Mitternacht



Restaurant Klee am Hanslteich

Das Restaurant an der Stadtgrenze beim Wasser ist sehr romantisch.

Weil es eigentlich sehr teuer ist, lohnt sich eine Reservierung in der

Restaurantwoche.

Wichtig: Gelsen-Spray nicht vergessen !

Adresse:

Amundsenstraße 10

im 17 Bezirk in Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11 Uhr bis 24 Uhr

(die Küche von 11:30 Uhr bis 22:30 Uhr)



Weingut Heurigenhof Bründlmeyer

Nicht nur wegen dem guten Wein sollte man einen Ausflug zum Weingut Bründlmeyer machen.

Die Küche wurde mit 2 Hauben ausgezeichnet, deswegen lohnt sich

für Feinschmecker ein Besuch im Heurigenhof in Langenlois.

Das Weingut ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Walterstraße 14

3550 Langenlous

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 15 Uhr bis 22 Uhr

(die Küche von 15 Uhr bis 21 Uhr)

(Samstag von 12 Uhr bis 22 Uhr)

(die Küche von 12 Uhr bis 21 Uhr)

Sonntag und Feiertage von 12 Uhr bis 22 Uhr abends,

(die Küche von 12 Uhr bis 20 Uhr)



Restaurant Hansen

Das Restaurant in der Börse ist zu Mittag bei Geschäftsleuten sehr beliebt.

Die Küche ist mediterran.

Das heißt, es gibt Essen wie am Mittelmeer.

Viel Fisch und frisches Gemüse.

Es ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Wipplingerstraße 34

im 1. Bezirk in Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 23 Uhr

(die Küche bis 21:30)

Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr

(die Küche bis 15 Uhr)



Restaurant Lugeck

Seit 2 Jahren machen die Brüder Figlmüller junge und moderne Wiener Küche im Lugeck.

Das Restaurant ist zwischen Stephansplatz und Schwedenplatz,

und sehr gut für Leute die nachts unterwegs sind.

Bei einer Reservierung gibt es ein erhöhten Geld Preis.

Das Restaurant ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Lugeck 4

im 1.Bezirk

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag bis 11:30 Uhr bis 24 Uhr Mitternacht,

(die Küche bis 23 Uhr)



Restaurant Mercado

Im Mercado kann man wie in Südamerika essen.

Das Restaurant ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Stubenring 18, im 1.

Bezirk in Wien,

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 12 bis 23 Uhr,

Samstag 17 bis 23 Uhr,

Sonntag und Feiertag 17 bis 22 Uhr



Restaurant Sakai

Im Sakai sieht man, dass die japanische Hauben-Küche nicht aus rohem Fisch besteht.

Das Restaurant ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Florianigasse 36

im 8. Bezirk in Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 17:30 Uhr bis 23 Uhr

Samstag von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr und 17:30 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(nur Sushi Brunch.)

Ein Brunch ist ein langes Frühstück.



Restaurant Huth da Moritz

Das Restaurants ist sehr schnell voll, weil es so beliebt ist:

Das Restaurant ist ein Hauben-Restaurant also zahlt man einen Aufschlag.

Adresse:

Schellingergasse 6

im 1. Bezirk in Wien

Öffnungszeiten:

Jeden Tag von 12 Uhr bis 24 Uhr Mitternacht



Info:

Tisch in den Restaurants kann man hier Reservieren:

http://restaurantwoche.wien/