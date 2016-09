Wien: Arbeiter fingen nach ihrer Pause einen Dieb im Auto

Sie machten nur kurz eine Kaffeepause, doch diese Zeitspanne nutzte ein 37-jähriger Slowake am Donnerstag gegen 7 Uhr Früh, um in den Firmenwagen der vier Arbeiter einzubrechen.

Als die Männer nach dem Kaffee zu ihrem in der Petzvalgasse in Wieden geparkten Kastenwagen zurückkehrten, sahen sie einen Mann darin sitzen und in ihren Habseligkeiten wühlen.

Die Arbeiter reagierten rasch und engagiert: Sie zogen den Einbrecher aus dem Wagen, drückten ihn gegen das Fahrzeug und hielten ihn zu dritt fest. Der Vierte alarmierte die Polizei.

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass sich der Einbrecher bereits Diebesgut beiseite gelegt hatte. "Er hatte eine große Tasche dabei und in diese hatte er bereits den Rucksack von einem der Arbeiter gepackt", sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Zudem sei neben Einbruchswerkzeug auch noch ein Navigationssystem entdeckt worden, das einem Einbruch in Alsergrund zuzuordnen war. Dort war wenige Stunden zuvor ein Dacia aufgebrochen worden. Der Slowake befindet sich in Untersuchungshaft.