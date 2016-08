Tötschinger-Begräbnis: Seine größte Stärke war die Vielseitigkeit

Unter großer Anteilnahme von Familie, Freunden, Weggefährten und Bewunderern wurde Gerhard Tötschinger Freitagnachmittag am Wiener Zentralfriedhof zu Grabe getragen. Der beliebte Schauspieler, Autor, TV-Entertainer und Festival-Intendant wurde auf seinem letzten Weg von etwa 300 Trauergästen begleitet.

Tötschinger, langjähriger Lebensgefährte von Schauspielerin Christiane Hörbiger, starb am 9. August in seinem Salzburger Sommerdomizil an einer plötzlichen Lugen-Embolie. Er wurde 70 Jahre alt.

Foto: KURIER/Franz Gruber

Die Trauerreden in der Dr.-Karl-Lueger- Gedächtniskirche von KURIER-Autor Georg Markus ("er war einer der Letzten, der eine Mischung aus Universalgelehrtem und Herzlichkeit verkörpert hat") und Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny erinnerten an die kulturellen und medialen Leistungen Tötschingers. Seine Liebe zu Italien führte auch zu zahlreichen Büchern wie "Mörderisches Venedig. Die dunkle Seite der Serenissima" oder "Viva I’Italia. Erlebtes, Erdachtes, Erlesenes". Tötschinger war Mitglied im ORF-Stiftungsrat und wurde mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet.

Nach der Aufbahrung, mit Musik von Tomaso Albinoni, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart führte der Trauerzug zum Familiengrab. Die Einsegnung wurde schließlich von Altabt Gregor Henckel-Donnersmark vom Stift Heiligenkreuz übernommen.