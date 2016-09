Streit um Shisha in Asylheim

Zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten zwischen einem Vater und seinem Sohn sowie einem stark alkoholisierten weiteren Bewohner kam es Donnerstagfrüh in einem Asylheim in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße. Laut Caritas, die das Asylheim betreibt, ging bei dem Streit um eine Shisha. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Streit verletzt - sie erlitten Schnittwunden, Prellungen, Platzwunden und eine Person auch einen Nasenbeinruch - und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Laut Caritas werden die drei Hausbewohner aufgrund ihres Verhaltens verlegt. Wohin ist noch unklar.

Erst vor Kurzem war es in einem Asylheim in Deutschland zu einem Zwischenfall gekommen. Dort zündete ein Asylwerber seine Frau an und kam dabei selbst ums Leben.