Plastiksackerl sorgte für Großeinsatz am Westbahnhof

Einen Großeinsatz löste am Montagabend ein U-Bahn-Passagier am Westbahnhof aus. Der Mann gab telefonisch bei der Polizei an, dass jemand ein verdächtiges Plastiksackerl zurückgelassen hatte.

Sofort rückte ein Polizeigroßaufgebot an, die Wiener Linien ließen die U3 und die U6 nur durch die Stationen fahren (aber nicht halten), teilweise wurde der Bahnhof sogar geräumt.

Doch nach rund einer halben Stunde war bereits klar: Weder das Plastiksackerl, noch ein anderer verdächtiger Gegenstand wurden entdeckt. Der U-Bahn-Verkehr wurde anschließend wieder regulär aufgenommen, es gab nur vereinzelt unregelmäßige Intervalle.