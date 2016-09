Der KURIER bringt einen eigenen Handy-Tarif

KURIER mobil verbindet Mobilfunk mit Information und inkludiert in den Tarifen das KURIER-ePaper-Abo „eAbo Plus“. So erhalten Kunden täglich die aktuellen elektronischen Ausgaben des KURIER und können sich zusätzlich, ohne das Datenvolumen des Tarifs zu beanspruchen, auf kurier.at informieren. Das bedeutet, dass das gesamte Angebot – egal ob Bilder oder Videos – auf kurier.at genutzt werden kann, ohne dass man dabei Gefahr läuft, das Limit des Datenvolumens zu überschreiten. Ausgenommen sind jedoch verlinkte und eingebettete Inhalte von Drittanbietern.

„Mit diesem einzigartigen Bundle hat Mediaprint sowohl für Abonnenten als auch für unregelmäßige Leser von Kronen Zeitung und KURIER ein weiteres interessantes und konkurrenzloses Angebot im Portfolio“, sagt Horst Pensold, Vertriebsleiter des KURIER.

Smartphone und Tablet

Bei KURIER mobil kann zwischen zwei Tarifpaketen gewählt werden, die beide jeweils monatlich 12,90 Euro kosten. Der Smartphone-Tarif „Smart“ bietet als Kombi von Telefonie und Daten 2000 Sprachminuten sowie SMS und drei Gigabyte an Datenvolumen mit LTE bis zu 50 Mbit/s. Der Datentarif „Data“ umfasst reines Datenvolumen in der Höhe von neun Gigabyte, ebenso mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Beide Angebote nutzen das Netz von A1 und sind reine SIM-only Tarife ohne Mindestvertragsdauer. Aktivierungs-, Vertrags- oder Servicegebühren fallen ebenso wenig an, wie eine SIM-Karten-Pauschale oder sonstige versteckte Gebühren. Abonnenten der KURIER-Printausgabe erhalten zum Datenvolumen von drei beziehungsweise neun Gigabyte zusätzlich einen Gigabyte gratis dazu. Wer seine Rufnummer mitnehmen möchte, kann das zudem bis zum 30 . September noch kostenlos machen.

„Von unseren Lesern hören wir immer wieder, dass sie sich im Tarifdschungel der Telekommunikationsangebote nicht zurechtfinden. Servicepauschalen, Freischaltkosten, Verpflichtungen und viele Details mehr machen den Vergleich schwierig“, sagt Pensold. „Daher haben wir mit dem Marktführer A1 ein klares und faires Angebot geschnürt, das dem Markenvertrauen unserer Leser und insbesondere unserer Abonnenten gerecht wird.“ Weitere zielgruppenadäquate Tarife, wie unlimitiertes Surfen oder Talk only, seien bereits in Planung. Zudem soll es zum Start Apps für Android und iOS geben, über die sich Kunden informieren können.

KURIER „eAbo Plus“

Beim „eAbo Plus“ kann von Montag bis Freitag ab ungefähr 16 Uhr die Ausgabe des „KURIER um 4“ heruntergeladen werden. Ab 18 Uhr steht dann auch die KURIER-Ausgabe „von morgen“ mit allen Beilagen der Redaktion zum Download zur Verfügung. Außerdem gewährt das „eAbo Plus“ Zugang zum KURIER Archiv, das Zugriff auf Beiträge aus dem KURIER bis zum Jahr 1992 zurückreichend bietet.

Info: http://kuriermobil.at/