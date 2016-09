Mit harten Bandagen reagiert der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) auf die von seinen Ärzten geplanten Kampfmaßnahmen gegen die Arbeitszeit-Neuregelungen. Wie berichtet organisiert die Ärztekammer dazu am kommenden Mittwoch eine Betriebsversammlung an der WU sowie am 12. September einen Warnstreik samt Demo durch die Innenstadt.

„An diesen Tagen ist ein ordentlicher Dienstbetrieb mit normaler Patientenfrequenz und Patientenversorgung sicherzustellen“, heißt es in einem Schreiben des Leiters des Personal-Vorstandes an alle KAV-Ärzte. „Eine Reduktion der Leistungen bzw. Ärztinnen- und Ärztepräsenz analog zu einem Feiertags- bzw. Wochenendbetrieb ist nicht zulässig.“ Letzteres hatte die Ärztekammer für den geplanten Warnstreik angekündigt.

Und weiter: „Eine Verschiebung von Diagnostik und Therapie sowie die Nicht-Versorgung von Patientinnen und Patienten in diesem Zusammenhang werden als Dienstpflichtverletzungen gewertet.“ Teilnahmen an den Protestveranstaltungen könnten demnach „ausschließlich außerhalb der Dienstzeit erfolgen“. Unerlaubtes Fernbleiben vom Dienst sei somit ebenfalls eine Dienstpflichtverletzung.

Der KAV appelliert in dem Schreiben an die Ärzte, ihren Versorgungsauftrag wahrzunehmen, da aus Sicht des KAV kein Streikgrund vorliege.